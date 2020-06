Un fan des Pistons est à l’origine de l’émission The Decision : il a juste oublié de conseiller LeBron sur le choix de sa nouvelle équipe

Personne n’a oublié l’épisode de The Decision en 2010, ce choix de LeBron James d’annoncer en direct à la télévision qu’il quitte Cleveland pour rejoindre le Heat. Et pourtant, l’idée de le faire en live dans une émission ne vient pas du cercle proche du King mais d’un certain… Drew Wagner, fan des Pistons.

“I’m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.”

Pas besoin de traduction, vous savez de quoi on parle… Coucou les fans de Cleveland. Nous sommes le 18 juillet 2010 et LeBron annonce en direct sur ESPN qu’il rejoint Dwyane Wade et Chris Bosh pour former les Tres Amigos à Miami, devant plus de 10 millions de téléspectateurs dans une émission intitulée The Decision. Une décision qui a marqué l’histoire du ballon-panier et qui a bouleversé les codes. Drafté en 2003, The Chosen One est toujours en quête de son premier titre NBA à l’époque. Malgré une apparition en finale face aux Spurs d’un certain TP en 2007, l’ami BronBron est en galère pour enfin apporter un titre dans l’Ohio. Pas simple quand ton lieutenant s’appelle Mo Williams… Année après année, le King butte sur meilleur que lui, ou au moins sur plus complet que les Cavaliers. Du coup, direction South Beach pour le double MVP en titre afin de commencer sa collecte de bagues. Mais la forme de cette annonce passe mal et provoque de vives réactions dans tout le pays : maillots brûlés, huées audibles depuis la planète Mars, menaces de mort… Lorsqu’un Allemand et toute sa clique de Dallas font chuter le Heat lors des Finales 2011, tout le monde se réjouit aux quatre coins des Etats-Unis, sauf à la pointe sud de la Floride. Mais alors, qui a bien pu avoir l’idée de ce show The Decision qui sera reproché au numéro 23 pendant toute sa carrière et sûrement au-delà ? LeBron lui-même ? Rich Paul, son agent ? Ni l’un, ni l’autre. La brillante idée de cette émission serait en fait venue de Drew Wagner, un fan des Pistons âgé de 38 ans et originaire de Colombus dans l’Ohio. Nous sommes neuf mois avant l’émission d’ESPN et Bill Simmons répond au courrier des lecteurs dont ce message de Drew.

Drew : Et si LeBron annonçait son choix d’équipe pour la saison 2010-11 en direct sur ABC dans un show appelé ‘LeBron’s choice’ ? Les audiences de cette émission seraient complètement folles ! Bill : Si LeBron était intelligent, il vendrait les droits de l’émission par l’intermédiaire de sa société pour y révéler son choix en exclusivité. Il pourrait même en faire un pay-per-view. […] Je suis sûr qu’ils arriveraient à nous faire cracher 44,99 dollars pour « Decision 2010: LeBron’s Verdict.

Saviez-vous que c’était le voiturier de KD qui lui avait conseillé d’aller aux Warriors ? Ou que c’est la banquière de John Wall qui lui a dit de rester à Washington ? On ne connaît pas le métier de ce Drew mais il a quelques bonnes idées en stock. Résultat, Simmons présente l’idée de Wagner à l’entourage de LeBron lors du All-Star Weekend 2010 et l’affaire est entendue ! Niveau business, rien à dire. En termes d’image par contre, c’est un véritable carnage pour LeBron qui passe pour le mercenaire qui ne tient pas ses promesses. On imagine que certains fans des Cavs ont cassé quelques télévisions en voyant cela. Et niveau what if, on est tout en haut…

Quelle popularité pour LeBron ? Combien de titres pour les Cavs ? Pour le Heat ? Pour Chris Bosh ? Tant de questions qui resteront sans réponses. Heureusement, le King s’est quand même bien rattrapé avec ce titre acquis en 2016. Le premier titre de l’histoire des Cavs, pour Kyrie et pour J.R., dans un thriller haletant et au terme d’une remontada fantastique. Du grand art et la plus grand réussite de toute l’histoire du numéro 23. « Cleveland this is for you ! » En 2018, il avait bien retenu la leçon et sera beaucoup plus sobre pour annoncer sa décision d’exporter ses talents à Los Angeles. Une fois mais pas deux.

On connaît le poids de cette décision dans l’histoire récente de la Ligue. Peut-être que Giannis nous fera une LeBron en 2021 pour prolonger à Milwaukee… ou signer à Golden State. Sinon, il peut aussi prévenir ses proches et l’encadrement de la franchise en amont en cas de départ. Il paraît que c’est apprécié en général.

Source texte : ESPN