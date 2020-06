Andre Drummond devrait activer sa player option à 28,75 millions de dollars : alors là vraiment, on ne s’y attendait pas

Andre Drummond arrive au bout de son contrat garanti et dispose d’une option joueur pour la saison prochaine. Et le pivot des Cavs devrait vraisemblablement l’activer. Grosse surprise dis donc !

Pendant que certains préparent activement la reprise de la saison du côté d’Orlando, les autres sont déjà en vacances d’été depuis plus de trois mois. C’est le cas d’Andre Drummond qui a de quoi préparer ses congés sereinement. Le joueur des Pistons Cavs – il va encore nous falloir un peu de temps – doit prendre la décision d’activer ou non sa player option. Et visiblement, il n’a pas besoin d’attendre la fin de la saison pour savoir quoi faire. Dédé a indiqué qu’il serait toujours à Cleveland la saison prochaine, dans le podcast Le Batard & Friends – STUpodity d’ESPN. Avec une option à 28,75 millions de dollars, il y a de quoi s’offrir de belles vacances cet été même s’il ne pourra pas aller faire de grand-huit en Floride. Quoi que… le parc d’attraction a été partiellement ouvert au public depuis déjà plusieurs semaines. L’autre AD avait signé un joli contrat de 127 millions de dollars en 2016 et cette option est évidemment une bonne nouvelle pour celui qui s’est fait trader à Cleveland contre Brandon Knight, John Henson et des bouts de bois juste avant la deadline.

« Oui, ce sera dur à refuser donc vous pouvez compter sur moi pour être à Cleveland à la rentrée. Je serai assurément à Cleveland. »

Voir Drummond accepter sa player option n’est pas une surprise. La pandémie a des conséquences négatives sur le business de la NBA et même si le salary cap devrait être maintenu au même niveau par Adam Silver, Dédé aura certainement plus de chances de signer un joli chèque dans un voire deux ans, lorsque les fans auront recommencé à venir dans les salles et avec tous les revenus que cela implique pour les franchises et la Ligue. Même dans une situation normale, le pivot de Cleveland aurait eu du mal à trouver mieux. Si l’ancien du Michigan reste l’un des meilleurs rebondeurs de la Ligue, payer un pivot aussi cher pour prendre des boards, faire des contres et finir sous le cercle, ça fait cher le dunk ! C’est aussi une bonne nouvelle pour Koby Altman qui avait pris le risque de faire venir le All-Star malgré son option. Finalement, l’opération devrait s’avérer payante et il pourra profiter de son joueur au moins une année de plus. A voir ce que fera Cleveland, une fois le contrat de Dédé se terminer.

Il est assez serein ce Andre Drummond ! Le voir activer sa player option n’est évidemment pas une surprise. Et beaucoup de joueurs dans la même situation devraient suivre Dédé.

Source texte : ESPN