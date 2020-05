Les highlights de Domantas Sabonis en 2019-20 : le basket lituanien dans toute sa splendeur, et c’est le papa qui est fier

Quatrième meilleur ailier-fort de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Domantas Sabonis a fait briller son nom de famille cette année et a réussi à associer son prénom avec ce dernier encore plus que celui d’Arvydas. Or ça, c’est déjà une sacrée prouesse.

Le facteur n’est pas passé chez les Sabonis, Domantas est bien le fils de papa. Jeu au poste, écrans costaux, sens du rebond et de la passe, tout y est et les fermiers fans d’Indiana en sont ravis. C’est fou quand on y pense, il n’y a que deux Lituaniens connus sur la planète et ils sont de la même famille. Les choses à savoir sur la Lituanie sont d’ailleurs les suivantes : c’est un pays balte, sa capitale est Vilnius, on le confond toujours avec la Lettonie et c’est de là que viennent les Sabonis. Alors cette compilation de la saison de Domantas est peut-être la meilleure carte de visite que puisse offrir l’office de tourisme de Riga Vilnius donc faîtes un acte géopolitique en la visionnant. On vous promet que vous pourrez même en retirer du plaisir.

On peut vous l’assurer car le jeu de Sabonis est un mélange parfait entre dureté et toucher, entre solidité et fluidité et entre efficacité et esthétisme. Le Balte le plus talentueux depuis Usain ?