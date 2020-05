Adidas Harden Vol.4 Su Casa Mi Casa : The Beard se sent comme chez lui à San Francisco, L.A. et OKC

Alors que le confinement est encore d’actualité dans de nombreux États américains, James Harden fait le tour de ses différentes propriétés pour avoir le loisir de changer de domicile comme il l’entend. C’est un peu l’histoire du pack Adidas Harden Vol.4 Su Casa Mi Casa disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pour ceux qui n’étaient pas trop attentifs à leurs cours d’espagnol, The Beard a inversé les rôles en s’invitant chez ses principaux concurrents de la Conférence Ouest. « Votre maison est ma maison » fanfaronne donc le numéro 13 dans ce nouveau pack encore bien frais. Parmi les coloris, vous aurez donc le choix entre Golden State, Los Angeles (Lakers) et Oklahoma City où il a joué pendant trois saisons avant d’aller jouer les franchise players dans le Texas. Aujourd’hui, ce sont aussi trois équipes susceptibles de lui barrer la route du titre durant ces prochaines années. La liste n’est pas exhaustive, mais en faisant du Chase Center, du Staples Center et de la Chesapeake Arena ses terrains de jeu préféré il aurait déjà de grandes chances de se hisser jusqu’aux Finales NBA, comme en 2012 lorsqu’il évoluait encore avec Russell Westbrook et Kevin Durant au Thunder. Pour se sentir plus à l’aise dans ces forteresses étrangères, The Beard a donc rajouté la mention « Was here » sur chaque semelle intérieure tendis que le modèle respecte les codes habituels de la Harden Vol.4 avec une empeigne en suede et en mesh ainsi qu’un jeu de lacets supplémentaire pour augmenter les possibilités. C’est aussi un bon moyen pour les fans de ces franchises de porter les pompes de Ramesse sans trahir leurs couleurs.

La fiche :

La grande-sœur : le Harden Vol. 2 March Madness Pack, qui faisait honneur aux universités.

le Harden Vol. 2 March Madness Pack, qui faisait honneur aux universités. On les imagine déjà à ses pieds : Andrew Wiggins à la reprise de la saison, version Warriors évidemment.

Andrew Wiggins à la reprise de la saison, version Warriors évidemment. L’occasion parfaite pour les porter : en déplacement dans l’une des trois villes.

en déplacement dans l’une des trois villes. On aime : Adidas délaisse un peu le rouge et le noir de Houston pour régaler d’autres franchises, ça fait toujours plaisir. Surtout si votre équipe est concernée.

Adidas délaisse un peu le rouge et le noir de Houston pour régaler d’autres franchises, ça fait toujours plaisir. Surtout si votre équipe est concernée. On aime moins : On attent les coloris pour les autres franchises qui ont été oubliées.

Les différents modèles du pack Adidas Harden Vol.4 Su Casa Mi Casa sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Point positif, ça fait quand même moins cher que de s’acheter une baraque dans chacune de ces villes et en plus on peut marcher avec. Pratique, non ?

