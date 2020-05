Les meilleurs ailiers de la saison NBA 2019-20 – Numéro 4 : Khris Middleton remporte la palme du All-Star le plus discret de la Ligue

La rédaction de TrashTalk a parlé, et la quatrième place échoue logiquement dans le Wisconsin, dans les mains d’un Khris Middleton incroyablement sous-coté. 50/40/90, All-Star, deuxième option offensive de la meilleure équipe de la Ligue, ça calme un peu.



Le coup d’œil dans le rétro



Jusqu’à présent Khris Middleton était considéré comme un joueur lambda à ses débuts et devenu majeur depuis quelques saisons. Une sale blessure aux ischios qui remet en perspective sa montée en puissance après une grosse saison 2016 mais alors derrière c’est la confirmation. Mike Budenholzer débarque, Giannis prend la lumière et tout le monde en profite, tout le monde et principalement Khris Middleton, transformé depuis trois ans en numéro 2 officiel d’une équipe devenue la meilleure de la Ligue. Vrai métronome en attaque, vrai soldat en défense, All-Star pour la première fois la saison passée, le CV commence à être bien rempli mais ne sera que sublimé par un titre tant le garçon parait encore… sous-coté.



Sa saison 2019-20



Une nouvelle masterclass, terminée à un misérable shoot raté de l’entrée dans le club des 50/40/90. Une nouvelle fois All-Star et c’est mérité, Khrissou est toujours aussi oublié au moment de mentionner les stars de la Ligue mais il est bel et bien le lieutenant de giga-luxe de la meilleure équipe de la Ligue. Beaucoup plus physique qu’il n’y parait, gros QI basket et évidemment plus adroit que 98% des joueurs de la Ligue, le milieu de thon a atteint cette saison ses meilleures moyennes en carrière aux points, au rebond et à l’adresse générale, répondant avec fracas au début de fronde le concernant après la signature de son lucratif contrat. Et si une deuxième option à 21 points de moyenne ne vaudra probablement jamais 40 patates par an ailleurs, son utilisation à Milwaukee pourrait bien déboucher bientôt sur un titre et c’est bien là l’essentiel.

Ses stats

21,1 points à 49,9% au tir dont 41,8% du parking et 90,8% aux lancers, 6,2 rebonds, 4,1 passes et 0,9 steal en 30,1 minutes

Ses plus gros cartons

25 décembre @ Sixers : 31 points à 12/21 au tir dont 5/9 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 1 steal

12 janvier @ Blazers : 30 points à 11/17 au tir dont 4/4 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes

29 janvier vs Wizards : 51 points à 16/26 au tir dont 7/10 du parking et 12/12 aux lancers, 10 rebonds et 6 passes

11 février vs Kings : 28 points à 9/21 au tir dont 4/8 du parking et 6/7 aux lancers, 11 rebonds, 8 passes et 1 steal

21 février @ Pistons : 28 points à 11/18 au tir dont 4/5 du parking et 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 1 steal

25 février @ Wizards : 40 points à 15/28 au tir dont 2/8 du parking et 8/8 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 3 steals

8 mars @ Suns : 39 points à 13/26 au tir dont 3/10 du parking et 10/11 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes

La suite

Jacquouille disait jadis « tes un laidron mais t’es bien bonne », et c’est plus ou moins ce qu’ont du se dire les Bucks il y a quelques mois lorsqu’ils ont mis sur la table quasiment 180 millions pour garder leur sniper au faciès compliqué. L’habit ne fait pas le moine et la saison de Khris fut donc inversement proportionnelle à sa beauté, de quoi ravir les dirigeants de Milwaukee quant au bien fondé de leur opération. La suite ? Un Middleton en plein prime, plus que jamais au service de Giannis et de sa franchise de presque toujours afin d’aller chercher l’objectif ultime : une bague. A bientôt 29 ans Khris Middleton n’a en tout cas jamais paru aussi fort et si son palier n’est peut-être pas loin, c’est finalement exactement ce qu’il faut à ces Bucks.