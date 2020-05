Les highlights de Khris Middleton en 2019-20 : plus propre que le monsieur, c’est le mec de la pub

Quatrième meilleur arrière de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Khris Middleton s’est distingué en étant à un shoot de rejoindre le club 180 cette année. Et contrairement à ce que le nom laisse penser, ce n’est pas un menu chez McDonald’s.

L’ailier des Bucks est passé plus près de rejoindre ce club que Thauvin ne l’a été de jouer pour le LOSC. Il est passé plus près de rejoindre ce club que Lucas Moura ne l’a été de mettre le plus beau but de l’histoire du clasico. plus près de rejoindre ce club que l’Italie de soulever l’Euro 2000, plus près de rejoindre ce club que la Belgique ne l’a été de battre la France en Coupe du Monde. Il est passé plus près de rejoindre ce club que Neymar ne l’a été de disputer un quart de finale de Ligue des Champions avec le PSG. Mais malgré tout il ne l’a pas fait et il n’est donc pas encore compris dans cette prestigieuse liste, pas compris comme tous les non fans de football qui ont lu cet article.

Il n’empêche que Khris Middleton a livré une saison incroyable de propreté et d’efficacité et que la compilation de sa saison que nous offre la NBA est au moins aussi belle que ne l’est Kate et ça, c’est signe d’un grand joueur.