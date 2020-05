Les highlights de James Harden en 2019-20 : une barbe aussi fournie que la vidéo du jour

Meilleur arrière de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, James Harden est encore cette saison le scoreur le plus vorace de la NBA. Or, un meilleur marqueur de NBA a forcément un best-of plus que rempli, alors asseyez-vous et profitez de ces 20 minutes pleines de talent.

Tiens, on a réussi à faire une compilation sur la saison de James Harden sans un lancer-franc, on vous voit venir les rageux, de surcroît si vous pensez qu’il reste 19 minutes de step-back et de marchers. Une chose à vous répondre, calez vous devant cette vidéo. Car le barbu a une panoplie bien plus remplie que ce que les caricatures ne le lui prêtent. Des tomars, des passes géniales, des floaters bien sentis, une véritable démonstration. Alors même si l’on dit souvent que son jeu est prévisible et ennuyeux, ce best-of est juste un concentré de talent et de tirs impossible que lui seul a 45% de chance de rentrer. Or si vous pensez vraiment qu’il n’est pas capable de tout faire, on vous laisse même observer ses… entre-deux. Alors déposez vos critiques sur le côté avant de lancer cette vidéo, oubliez les 3/19 de loin et appréciez le spectacle.

Compilation au poil qui n’est certainement pas lisse et risque de vous faire friser à n’importe quel moment. La phrase que vous ne direz jamais devant ces 20 minutes : La barbe.