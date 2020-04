Les highlights de Devin Booker en 2019-20 : un joueur des Suns qui est chaud et qui prend feu aussi fréquemment, ça fait sens

Sixième meilleur arrière de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Devin Booker a livré une saison magnifique remplie d’actions individuelles de grande classe… mais n’a malheureusement pas pu emmener son équipe en Playoffs. Juste une question, ça fait pas cinq ans qu’on l’écrit ce papier ?

La plus belle action concernant Devin Booker cette saison est sûrement le shoot au buzzer de Buddy Hield pour lui ravir le trophée du concours à 3-points. Celle qui a le plus tournée sur les réseaux sociaux est probablement le cross de Jamal Murray qui a fait perdre ses chevilles à l’arrière de Phoenix. Le plus beau move concernant Devin Booker cette saison est certainement la passe décisive que lui a faite Damian Lillard pour le All-Star Game après la blessure du meneur des Blazers, assist qui lui a permis de participer pour la première fois au match des étoiles. Enfin, l’action qui a eu le plus d’impact sur la saison de la franchise de l’Arizona est sans aucun doute l’ingurgitation des hormones de croissance réalisée par Deandre Ayton qui a marquée considérablement les Suns pendant 25 matchs. Attendez, mais il a vraiment fait quelque chose cette saison D-Book ?

On taquine, évidemment que ce dernier est un joueur magnifique à regarder et que cette compilation va vous faire prendre un pied immense. Parce que l’un des plus beaux shoots de l’histoire de la NBA combiné à toutes ses autres qualités, c’est de l’or en barre.