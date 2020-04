Les highlights de Stephen Curry depuis cinq ans : des shoots, des bagues, des shoots, des cross, et encore des shoots

Stephen Curry est clairement l’un des mecs qui nous a le plus manqué cette saison. Son dribble pur, son shoot soyeux, sa baby-face pleine d’insolence… Reviens nous vite Chef, et ramène les vrais Warriors avec toi.

Qu’est-ce qu’elles nous ont manqué ces bombinettes depuis la buvette, celles que Stephen Curry nous propose depuis plus de dix saisons en NBA. En effet, nous sommes officiellement en manque de ses courses à travers les écrans, de ses célébrations pleines d’arrogance ou encore de ses moves qui n’ont pour seul objectif que d’humilier son défenseur. Ne le voir disputer que cinq petits matchs cette saison ne nous a pas fourni notre dose et on a tous lâché un gros shit le jour de sa blessure. Alors que la saison actuelle reprenne où qu’on passe directement à la suivante, on a tous besoin du meneur de Golden State sur les parquets. Il le faut pour sa franchise déjà, on a vu la difficulté qu’elle a éprouvé sans lui cette saison, mais également simplement pour toute la NBA. En effet la Grand Ligue est toujours meilleure lorsqu’un grand chef sert le repas.

Le bon côté de cette blessure, c’est que le best-of que l’on vous propose aujourd’hui est une compilation des cinq dernières saisons de Steph. Vous l’aurez donc compris, aujourd’hui c’est dimanche et c’est donc cinq fois plus de bonheur, alors régalez-vous.