Les highlights de Russell Westbrook en 2019-20 : un mélange génial entre Sonic et le Marsupilami

Deuxième meilleur meneur de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Russell Westbrook s’est installé comme LA fusée des Rockets de Houston. Il va aussi vite, monte aussi haut, et quand ses adversaires le croisent, ils n’ont qu’une seule phrase à la bouche : « Houston, we have a problem ».

Si vous voyez un shoot à 3-points au cour de cette compilation, sachez que c’était au début de la saison. En effet, depuis que l’on est en 2020, le Brodie n’a qu’un mode sprint qui ferait rougir Carl Lewis, un mode saut qui ferait rougir Carl Lewis, et un mode dunk qui ferait rougir Carl Lewis. Bon, on sait que pour ce dernier ça ne marche pas mais l’athlète neuf fois champion olympique s’est bien fait drafter en NBA alors on a le droit. Pour en revenir au Brodie, disons qu’il a plané en haute altitude cette saison pour nous offrir des highlights qui se passent souvent plus proche du plafond du Toyota Center que du parquet. Il a pris de vitesse tous ses adversaires pour s’offrir des shoots à haut pourcentages, mais pour les convertir il a utilisé la manière Westbrook, vous commencez à connaître le bestiau.

Peut-être la compilation la plus spectaculaire qu’à pu nous offrir un joueur cette saison. Russell aime le spectacle et la violence, un excellent cocktail lorsque l’on a envie d’en prendre plein les yeux. Alors installez vous et sortez le pao de boxe, un effet secondaire de cette vidéo étant en effet une grande envie de défoulement.