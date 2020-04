Tyronn Lue veut coacher les Nets pour reformer son duo magique avec Kyrie Irving : il ne reste plus qu’à convaincre KD

Même si la NBA est toujours à l’arrêt et que seule la série sur Jordan nous redonne un peu une raison de vivre, le business ne s’arrête pas. Après l’éviction de Kenny Atkinson, les Nets recherchent toujours son successeur qui doit donc matcher avec les personnalités de Kevin Durant et de Kyrie Irving ce qui n’est pas gagné. Du coup, Tyronn Lue a glissé son CV l’air de rien en PJ d’un mail pour prendre des nouvelles d’un vieux pote à Brooklyn.

On l’a beaucoup évoqué ces dernières semaines, mais la pandémie qui touche actuellement toute la planète n’est pas un frein pour les négociations en NBA. Surtout à l’Est d’ailleurs. Chicago a pris un nouveau président des opérations basket et fait le ménage petit à petit, pendant que les Knicks cherchent un entraîneur. Deux chantiers colossaux, bien plus que celui des Nets. Mais c’est bien Brooklyn qui fait les gros titres aujourd’hui et pour cause, le GOAT des entraîneurs pourrait être de retour sur un banc. Il s’agit évidemment de Tyronn Lue, maître tacticien sans précédent qui a montré toute l’étendue de son talent quand il était en poste à Cleveland… Donnez le ballon à LeBron et inchallah. Depuis son premier titre ? Un sweep en Finales NBA, une offre des Lakers déclinée et un poste d’assistant aux Clippers. Mais fatigué d’aller chercher le café pour l’ami Doc Rivers, Tyronn souhaite retrouver une équipe à entraîner. Alors pourquoi ne pas retrouver son vieux copain à Brooklyn ? Kyrie pourrait ainsi faire les présentations du coach qui lui a fait gagner une bague en 2016. Dans le dernier rapport du New York Daily News, Stefan Bondy nous explique que Lue espère une réunion avec le meneur à Brooklyn.

« Tyronn Lue veut de nouveau entraîner Kyrie Irving. L’ancien coach des Cavs s’intéresse au poste des Nets selon une source. Cela fait suite à un rapport de Yahoo! selon lequel Irving aurait une préférence pour voir Lue prendre le banc de Brooklyn. »

Sean Marks aime bien ses superstars et il prend très au sérieux leur avis et leurs envies, ce qui est de très bon augure pour le souhait de Tyronn Lue. Preuve en est, à la surprise générale, Atkinson a quitté le navire en mars dernier. Kevin Durant et Kyrie Irving n’y sont pas pour rien et ils joueraient même un rôle crucial en coulisses. Mais même si les deux joueurs n’ont pas encore évolué ensemble, il y a déjà des doutes sur leur complémentarité et le leadership. Qui va porter la culotte ? Une question qui devra peut-être être tranchée par Tyronn Lue à la rentrée prochaine. Mais attention car on connait tous le dernier surnom d’Uncle Drew et il n’a rien à voir avec une pub pour Pepsi cette fois-ci. Il s’agit de Coach Killer. Un palmarès cahoteux de sept entraîneurs fréquentés en neuf saisons de NBA, c’est pas mal pour le joueur de 27 ans, mais peut mieux faire. Alors qui de Tyronn Lue, Mark Jackson ou Tom Thibodeau sera le prochain trophée de chasse de Kyrie ? À suivre.

Tyronn Lue souhaite donc entraîner les Nets. Pas besoin de prêcher un convaincu, Kyrie signerait tout de suite. Il ne reste plus qu’à persuader Sean Marks et Kevin Durant et en avant… Brooklyn.

Source texte : New York Daily News