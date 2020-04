Pour Kevin Durant, le plus grand souvenir de Michael Jordan est son arrivée aux Wizards : faut vraiment venir de Washington pour penser ça

Avec la sortie très attendue de « The Last Dance », ça parle évidemment beaucoup de Michael Jordan et des Bulls en ce moment. Et l’un des derniers à s’être exprimé sur le sujet, c’est Kevin Durant lors d’un entretien spécial MJ avec son copain Jay Williams sur The Boardroom. Et lui, ce qu’il retient avant tout, c’est Michael avec le maillot des… Wizards.

Habituellement, quand les drogués de la balle orange donnent leur avis sur leurs plus grands souvenirs concernant Michael Jordan, les années Wizards de MJ sont tout de suite jetées aux oubliettes. En même temps, comment penser à cette fin de carrière à Washington quand on se souvient de ses moments légendaires sous le maillot des Bulls. Du coup, ça parle plutôt du tir mythique sur la tronche de Craig Ehlo, du fameux lay-up face aux Lakers en Finales NBA, du Flu Game, du Last Shot face au Jazz… bref, on a l’embarras du choix, et nombreux sont ceux qui préfèrent carrément oublier le passage du vieux Jordan dans la capitale américaine. Mais pour Kevin Durant, c’est tout le contraire. La période Jojo à D.C., il a particulièrement kiffé le KD. Dans un premier temps, on a du mal à saisir le concept mais quand on se rappelle d’où vient le MVP des Finales 2017 et 2018, tout s’éclaircit. Parce que oui, Kevin est né à Washington et a grandi du côté de Seat Pleasant, dans le comté du Prince George (Maryland). Quand Jordan a décidé de sortir de sa deuxième retraite en 2001 pour rejoindre les Wizards, Durant était sur le point d’avoir 13 ans alors imaginez les étoiles dans les yeux du gamin à l’époque. Interrogé par Jay Williams à propos de son souvenir préféré de Michael, la superstar des Nets a opté pour ce moment-là.

« Je dirais quand il est venu pour jouer aux Wizards. Je suis conscient de tous ses titres et tout le reste, je ne vais jamais manquer de respect à tous ses accomplissements, mais pour moi, quand il a décidé de venir jouer dans ma ville natale, je me suis senti tellement inspiré tu comprends ? Jusqu’à ce moment-là, on entendait parler de MJ mais il semblait tellement loin. Et tout d’un coup il est dans la même ville, je peux prendre un train et voir un match pour regarder le meilleur joueur de l’histoire. Et même s’il était vieux, il assurait encore. »

Vu sous cet angle-là effectivement, on peut comprendre l’avis de Kevin Durant. Et comme il l’indique, ce n’est pas comme si MJ avait complètement foiré sa fin de carrière à D.C. hein. Certes, il n’était plus le grand Jordan de Chicago, mais il sortait encore de belles perfs à 40 balais. 22,9 points de moyenne en 2001-02, 20 points lors de sa toute dernière saison NBA, le tout avec quelques explosions à plus de 40 pions, y’a pire comme perfs avant de raccrocher définitivement les sneakers. Beaucoup regrettent son arrivée aux Wizards car la fin sous le maillot des Bulls en 1998 était tellement parfaite, avec son dernier shoot et le sixième titre de champion sur le parquet du Jazz. Mais pour un jeunot comme Kevin Durant et d’autres gamins originaires de Washington, c’était l’occasion de voir Jordan de près et ça, KD ne l’oubliera jamais.

Michael Jordan aux Wizards, ce n’est évidemment pas la période que la plupart des fans de basket vont retenir concernant MJ, mais c’est un peu différent pour ceux qui viennent de Washington, comme KD. Voir le GOAT de près, ça marque les esprits, même quand il a 40 ans.

Source texte : The Boardroom