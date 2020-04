Des affiches 100% Suns et Clippers en demi-finale du NBA 2K Players Tournament : on vous laisse tirer vos conclusions

Qu’elle est agréable cette sensation de découvrir des nouveaux résultats au réveil. On ne parle pas de NBA mais juste de console dans le 2K Players Tournament où les quarts de final ont rendu leur verdict cette nuit. Surprises, discussions et hommage, tous les ingrédients étaient réunis ce jeudi soir pour ce nouveau round du tournoi entre les gamers de la Ligue. Allez, start.

Toujours pas de NBA, mais les fans ont le droit à un peu de 2K20 pour se divertir ces derniers jours. En cette période de disette, ESPN2 en profite pour diffuser ce fameux tournoi entre les joueurs. Et surprise ou pas, ce sont les Suns et les Clippers qui font la loi. Après l’élimination prématurée de Kevin Durant dès le premier tour, les quarts de finale se jouaient dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le premier acte, Devin Booker s’est facilement débarrassé de Rui Hachimura (71-55), laissant le Japonais en PLS devant son écran. Suivi par l’élimination de Derrick Jones Jr. face à Montrezl Harrell. La belle histoire n’aura pas duré assez longtemps pour le joueur du Heat, qui après avoir battu la première tête de série, s’incline face à l’un des sixièmes hommes des Clippers.

Fini de rigoler, et place à la plus belle affiche de la soirée, où deux des favoris de la compétition s’affrontaient. Sweat noir avec un coeur jaune en hommage à Kobe Bryant sur les épaules, Trae Young incarnait les Lakers. Et c’est un derby très serré auquel on a pu assister. Puisque avec l’aide des gros tomars de Kawhi et Paul George, c’est Deandre Ayton qui a pris le dessus au troisième quart-temps pour finalement s’imposer 73-66. Une rencontre animée par une discussion au tour du meneur des Hawks et son parcours. Un chemin qui l’a conduit tout droit au All-Star Game de Chicago. Ouais, parce que c’est bien beau de jouer avec des stars sur un jeu, mais c’est quand même mieux de les jouer en face-à-face après tout.

Enfin, place au dernier match de la soirée. L’aboyeur fou Pat Beverley faisait face à Dede Drummond. Assez original pour être souligné, le guard des Clippers jouait avec… les Sixers, why not. Considéré par beaucoup comme l’un des grands favoris, le néo-Cavalier va tout simplement choke. Une défense oppressante de Tonton Pat, comme en vrai, va lui permettre de prendre l’avantage dans le dernier quart-temps. 69-62 score final, et évidement, sinon on il nous aurait déçus, un poil de vantardise de Patoche Barbelés.

« Arrête de jouer avec moi, mec. Arrête de jouer avec moi Andre. »

Après s’être débarrassé de Cousins au premier tour, c’est Drummond qui passe à la trappe. Et Patrick pourra continuer à démolir des pivots puisqu’au prochain tour, c’est Ayton qui toquera à la porte pendant que son coéquipier tentera de défier Devin Booker. Rendez-vous samedi sur ESPN pour de nouvelles aventures des joueurs et leurs manettes. Des demi-finales 100% Suns et Clippers, on a déjà hâte.

C’est officiel on connaît les affiches de demi-finale du tournoi 2K20. Il ne reste plus que des Suns et les Clippers en lice, bientôt le même affrontement en Playoffs ? La cote est tout d’un coup beaucoup moins élevée.

Source texte : ESPN