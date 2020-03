TrashTalk Fantasy League – la review des Wizards : un mec a tout pété dans la capitale, et on ne parle pas d’Isaac Bonga

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Du côté de Washington D.C., ce n’était pas bien compliqué cette année. Un joueur a dominé les débats en enchaînant les cartons TTFL, mais autour de lui c’était le calme plat ou presque. En fait, on pourrait parler uniquement de Bradley Beal dans cet article, mais on va quand même faire l’effort de diversifier un peu tout ça.

# Bradley Beal – Moyenne TTFL de la saison : 40,1 points

Deuxième meilleur marqueur de la Grande Ligue avec 30,5 points par match, sans oublier 4,2 rebonds et 6,1 passes décisives en prime, Bradley Beal a plus que jamais mis le feu aux défenses NBA cette saison, tout en gardant des pourcentages au tir très respectables (45,5% de réussite au shoot, 35,3% du parking, 84,2% aux lancers francs). Tout tourne autour de lui à Washington et Bealou a sorti la meilleure campagne de sa carrière, faisant ainsi le bonheur des joueurs TTFL soir après soir. Alors certes, comme tous les grands scoreurs, ça lui est arrivé d’avoir quelques matchs moins prolifiques – notamment en début de saison – mais dans l’ensemble, Beal a été monstrueux.

# Rui Hachimura – Moyenne TTFL de la saison : 21,5 points

Comme dit au-dessus, derrière Bradley Beal, faut chercher assez loin mais Rui Hachimura a été plutôt séduisant pour sa première saison chez les grands. Le Japonais de 22 piges fait partie des meilleurs rookies de sa classe de Draft avec plus de 13 points et 6 rebonds de moyenne, à 47,8% au tir et 82,9% aux lancers francs. Propre pour un débutant. En TTFL, ça ne casse pas trois pattes à un canard mais c’est prometteur pour la suite. À noter tout de même que la campagne rookie de Rui a été perturbée par un bobo à l’aine, lui qui a été absent pendant un mois et demi.

# Davis Bertans – Moyenne TTFL de la saison : 20,5 points

Arrivé dans la capitale l’été dernier dans le cadre d’un transfert après trois saisons chez les Spurs, Davis Bertans a parfaitement profité des opportunités qui se sont présentées à lui cette saison : il a doublé sa moyenne de points (15,4 à Washington contre 8,0 à San Antonio) et a fait cramer les ficelles depuis le parking (3,7 tirs primés par rencontre, à 42,4% de réussite) en presque 30 minutes de jeu en sortie de banc. Dans le jeu « tout pour l’attaque » des Wizards, le Letton s’est donc régalé et a augmenté sa cote avant d’arriver sur le marché de la Free Agency lors de la prochaine intersaison.

# Les carottes maison

Niveau carotte, on n’a pas énormément de candidats car une carotte suppose un minimum d’attentes envers un joueur. On peut éventuellement citer le jeune pivot Thomas Bryant, même s’il est deuxième à la moyenne de points TTFL chez les Wizards avec 23,2. Pourquoi lui ? Car il s’était révélé la saison dernière et qu’on avait hâte de voir ce qu’il allait nous proposer cette année après avoir prolongé son contrat. Malheureusement, il a passé pas mal de temps à l’infirmerie. Tournant à plus de 14 points et 8 rebonds sur les premières semaines de la saison, TB a ensuite accumulé les forfaits (26 matchs manqués cette année) et ses stats ont bien chuté.

