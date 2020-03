Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2006, quand LeBron James lâchait ses premiers exploits en Playoffs

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Wizards – Cavaliers, 5 mai 2006, Game 6 du premier tour des Playoffs

Si LeBron James a montré dès son arrivée dans la Grande Ligue qu’il avait les épaules pour assumer son surnom de « Chosen One », il a dû attendre sa troisième saison NBA pour participer à la grande fête des Playoffs. Sa première série en carrière ? C’était en 2006, face aux Wizards de Gilbert Arenas. Une série dans laquelle il a particulièrement brillé, avec notamment un triple-double au Game 1 et un game winner lors du Game 5 pour donner l’avantage 3-2 aux Cavs. Aujourd’hui, place au Game 6 de cette série, sur le parquet de l’équipe de la capitale. D’un côté, le King et ses alliés veulent tuer les Sorciers pour accéder au second tour. De l’autre, la bande à l’Agent Zero va tout tenter pour rester en vie. Le genre de contexte qui donne souvent des matchs épiques.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !