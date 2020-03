P.J. Tucker va ouvrir une boutique de sneakers à Houston : une occupation comme une autre en ces temps de confinement

La NBA est à l’arrêt depuis maintenant douze jours. Si certains enchaînent les buckets avec leur linge comme Trae Young, jouent des un-contre-un face à leur chien à l’image de Zach LaVine ou se tapent des séances muscu à la LeBron, le déménageur des Rockets, P.J. Tucker, a quant à lui décidé d’ouvrir sa boutique de sneakers à Houston. Quoi de plus logique pour le plus grand sneakerhead de la Ligue ?

S’il y a un type qui mérite son repos dans le Texas, c’est bien la pièce-jointe. Envoyé au charbon tous les soirs contre les meilleurs big men de la Grande Ligue, P.J. débauche une énergie folle à essayer de contenir les Jokic, Davis and co. Restant sur quatre revers sur les cinq dernières sorties, le micro-ball affichait ses limites au fil du temps avec un Tucker obligé de se démultiplier défensivement tout en rentrant ses quelques shoots longue distance de l’autre côté du parquet. Avec le confinement, les Rockets ont donc l’occasion de recharger les batteries afin de redécoller tambour battant à la reprise de la saison (on croise les doigts). Sauf que le pivot de James Harden n’a pas prévu rester assis chez lui à taper des FIFA toute la journée devant un écran 300 pouces. En annonçant son entrée dans le commerce de la sneakers lors d’un Q&A sur Instagram avec Nice Kicks, l’ex Sun prépare déjà son après-carrière.

« Nous voulons faire la grande ouverture en octobre. Nous avons beaucoup de collaborations stylées à venir. On va bien s’amuser avec ça et je suis très excité par ce projet. La culture de la shoes est cool à Houston. Il y a beaucoup de collectionneurs de sneakers et beaucoup de gens qui aiment les chaussures ici, beaucoup plus que je ne le pensais… Je pense juste qu’il devrait y avoir plus d’activité. »

Effectuant sa neuvième saison au sein de la NBA, P.J. Tucker a toujours été un fan des sneakers et plus précisément de la marque à virgule. Dès ses débuts, il se fait repérer pour sa variété, pour le moins originale, de pompes de basket. Et pour cause, rien que dans la saison 2017-18, les panards du bonhomme ont porté pas moins de 106 paires… en 99 matchs. Ouais ça fait un peu plus d’une par rencontre. Pendant que toi t’es en galère toute l’année dans ton club de district avec tes shoes qui baillent jusqu’à la moitié de la semelle, lui il se permet de les changer plusieurs fois en une seule soirée et toujours avec style. La vie est parfois injuste. Vous voulez une autre anecdote sur la folie du bonhomme ? Lors de l’émission Boardroom d’ESPN l’année dernière, le bougre avoue avoir dépensé pas moins de 30 000 dollars pour une seule paire. Pendant qu’il allonge les billets verts, toi t’es à l’affût de la moindre réduction sur Internet pour pas dépasser ton budget de cinq euros. Et grâce à son nouveau contrat équipementier avec Nike signé en novembre dernier, Tucker reçoit désormais des éditions limitées de ses modèle favoris en exclusivité.

Le bonhomme est aujourd’hui connu dans la sphère NBA pour son amour des sneakers et Nike l’a bien compris en l’utilisant comme une de ses têtes d’affiche. Une personne qui inspire et influence la consommation des gens, on appelle cela un influenceur. En d’autres termes, Pijay Tucker a maintenant des chances de collaborer avec notre Nabilla nationale lors de son après-carrière. Qu’elle chance !

Source texte : Nice Kicks