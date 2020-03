NBA Review 2019-20 – les Detroit Pistons ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Après les Warriors, les Cavs, les Wolves et les Hawks, c’est au tour des Pistons de passer à l’Apéro TrashTalk. Quoi, déjà ? Bah oui, les Playoffs de l’année dernière sont aujourd’hui un souvenir lointain dans le Michigan, puisque l’équipe de Detroit est actuellement 13è de la Conférence Est avec un bilan de 20 victoires pour 46 défaites. Pas vraiment le scénario imaginé en début de saison, mais les problèmes de blessure de Blake Griffin (et d’autres) ont bien plombé la franchise de Motown, qui a décidé de passer en mode reconstruction en cours de régulière avec notamment le transfert d’Andre Drummond à Cleveland. Forcément, on va en parler de cet échange, tout comme on va parler des débuts du Frenchie Sekou Doumbouya dans la Grande Ligue, sans oublier la révélation Christian Wood et les belles perfs de Derrick Rose. Y’a donc pas mal de choses à dire malgré des résultats qui n’ont pas été à la hauteur des espérances. C’est tipar !

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.