Officiel, Anthony Edwards se présente à la Draft : on connaît le probable first pick 2020, on espère juste que la NBA reprendra avant 2025

Avec la suspension de la saison et toutes les conséquences qu’elle peut potentiellement avoir sur le calendrier NBA, la prochaine Draft semble assez loin pour tout le monde, ou presque. Car ce vendredi, le potentiel premier choix Anthony Edwards a décidé de se présenter afin d’intégrer la NBA dès la saison prochaine.

Ce n’est pas une surprise, mais ça reste une breaking news qui mérite son petit article au milieu des nouvelles sponsorisées corona et des 30 reviews en 30 jours. Anthony Edwards, le joueur de 18 piges évoluant à l’université de Georgia, a annoncé son intention de se présenter à la Draft 2020. C’est Evan Daniels de 247Sports qui a partagé la nouvelle, en précisant que le prospect des Bulldogs venait de signer avec l’agent Omar Wilkes d’Octagon. Si vous ne connaissez pas bien le petiot, sachez qu’on parle d’un combo guard d’1m96 pour un peu plus de 100 kilos, une boule de muscles qui possède un profil athlétique très intéressant et également le potentiel pour devenir un bon défenseur au plus haut niveau. Mais c’est surtout offensivement qu’il s’est illustré cette année en NCAA avec 19,1 points par match, accompagnés par 5,2 rebonds et 1,3 interception. Bon, niveau réussite au tir, il tournait à 40,2% et seulement 29,4% du parking, des chiffres pas forcément convaincants malgré une bonne mécanique de shoot, d’autant plus qu’il a accumulé quasiment autant de pertes de balle que de passes décisives cette saison (2,8 assists par match, 2,7 turnovers). En clair, il n’a pas toujours été au top dans ses choix et c’est clairement un point sur lequel il devra progresser à l’avenir, tout comme sa régularité dans les performances.

En tous les cas, à l’heure de ces lignes, Anthony Edwards est considéré comme l’un des favoris pour terminer numéro un de la prochaine Draft, si ce n’est LE favori. On verra bien s’il sera appelé en tout premier par le grand chauve Adam Silver mais ce qui est certain, c’est que le principal intéressé n’a pas froid aux yeux.

« Sans aucun doute, je dois être drafté numéro un. C’est la seule place qui me correspond. »

Il y aura probablement aussi du LaMelo Ball et du James Wiseman dans cette Draft 2020 – qui s’annonce quand même bien faiblarde – mais Edwards semble tenir la barre d’après la dernière Mock Draft de NBADraft.net.

Anthony Edwards à la Draft 2020, c’est officiel. Numéro 1 ? Ça reste à voir mais il y a de bonnes chances qu’il monte sur le podium en premier avec son physique de joueur de Foot US et son potentiel two-way. Rendez-vous dans quelques mois, enfin on espère…

Source texte : 247Sports