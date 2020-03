Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1991, quand Dominique Wilkins et Patrick Ewing se livraient un duel Triple XL

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Hawks – Knicks, 7 décembre 1991

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

Pour inaugurer cette petite rubrique, on a décidé de partir sur un match de la saison régulière 1991-92, avec d’un côté les Hawks de Dominique Wilkins et de l’autre les Knicks de Patrick Ewing. Pourquoi cette affiche et pas une autre ? Peut-être parce qu’Atlanta est à l’honneur aujourd’hui, ou alors parce que c’est l’anniversaire de Pat Riley. Peu importe au final car le plus important dans l’affaire, c’est de revivre le duel de folie entre The Human Highlight Film et The Beast of the East le 7 décembre 1991. Wilkins et Ewing vont effectivement proposer un match dans le match exceptionnel, le genre d’opposition qui reste dans les mémoires même si on parle d’une rencontre de saison régulière. Deux monstres au top, deux équipes qui ne se lâchent pas d’une semelle, et un match qui va durer jusqu’au bout de la nuit. On ne vous dit rien de plus car on ne veut pas vous spoiler, mais on peut d’ores et déjà vous garantir un gros kiff.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !