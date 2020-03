La course aux Playoffs : excellente opération pour Denver qui bat l’équipe Z de Milwaukee et distance le Jazz

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Denver : c’est vraiment le genre de soirée que les fans de Denver aimeraient connaître plus souvent. Certes, Jokic a été en-dessous de ses standards et à peu de choses près les gars du Colorado se sont fait un peu peur, mais quand t’affrontes Milwaukee à domicile et que t’as ni Giannis ni Middleton ni Brook Lopez ni Eric Bledsoe, ça fait plaisir. Une victoire à domicile des Nuggets, avec en bonus la défaite de Utah à domicile contre Toronto, un petit écart est creusé avec les mormons qui vont devoir cravacher s’ils veulent leur avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Mauvaise opération du jour – Jazz : on a envie de dire… tout ce qui est écrit ci-dessus, mais inversé ? T’es le Jazz, tu vois Norman Powell qui se blesse en face à Utah, tu craques en plein money-time devant ton public, et quand tu regardes les Nuggets à la téloche tu réalises que les mecs jouent contre ton boulanger et son neveu, ça fout les boules. Milwaukee aurait pu soûler Denver à domicile, ouais bah non. On a forcément une pensée pour les Celtics qui voulaient certainement eux aussi que Donovan Mitchell se pointe au stade à l’heure, mais aucune nouvelle de lui depuis dimanche soir. Inquiétant tout ça.

Les grosses affiches de ce soir :

Pacers – Celtics

Grizzlies – Magic

Spurs – Mavs

Lakers – Nets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers