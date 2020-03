La course au tanking et à la Draft 2020 : back-to-back victorieux pour les Cavs, rien ne va plus à Cleveland

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Pistons et Bulls : on aurait aussi pu dire les Wolves mais perdre contre New Orleans actuellement est moins impressionnant que celle des Bulls face à une équipe de Brooklyn orpheline de son coach et de ses deux leaders sur le terrain. En plus, les hommes de Jim Boylen sont sur trois L de suite et peuvent commencer à rêver de Bottom 3. Même chose pour Detroit qui se rapproche encore un petit peu plus et peut se vanter d’avoir la pire série en cours à égalité avec le micro-ball des Rockets. Rien que ça, c’est une sacrée perf’.

Mauvaise opération du jour – Cavaliers et Knicks : les jours se suivent et se ressemblent dans l’Ohio. On sait bien que Collin Sexton veut faire ses stats et que Andre Drummond n’a aucune idée du classement puisqu’il ne compte pas rester là, mais ils pourraient quand même faire un effort. En back-to-back après avoir dégoûté les Nuggets dans le money time, les Cavs ont remis ça contre des Spurs quasiment résignés. On ne croyait pas écrire ça de sitôt mais cette double win permet à Atlanta de passer avant-dernier de la Ligue. Alors il va vite falloir se remettre à perdre pour ne pas tout gâcher parce que derrière il y a du monde pour prétendre au bonnet d’âne. Enfin, impossible de ne pas dire un petit mot sur les Knicks qui laissent leur cinquième place en partant de la fin à leur victime du soir, les Pistons. Le match typique qu’il ne fallait pas gagner pour continuer de mettre la pression sur Cleveland justement. Occasion manquée, ça a dû tirer la gueule dans le vestiaire en réalisant qu’ils avaient déjà obtenu leur 20ème victoire de la saison à plus d’un mois de la fin. Ça va être long…

Les matchs à surveiller ce soir :

Hawks – Hornets

Rappel concernant la Lottery :