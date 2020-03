La course aux Playoffs : un bad trip texan et un choke version Celtics, on a l’impression de parler de la course au tanking

Chaque année, c’est la même. La ruée vers le Top 8 est un véritable marathon, qui teste la patience de chaque franchise et la force de son groupe. Chaque jour, ce sera donc la même sur TrashTalk : un point rapidos sur la course aux Playoffs et les résultats des équipes, d’Est en Ouest !

Dans la Conférence Est comme dans la Conférence Ouest, ce sprint final va être extrêmement intense à suivre au quotidien, avec des changements de sièges en permanence. Untel qui ne veut pas affronter telle équipe, l’autre qui veut la jouer fine en checkant son calendrier, toutes les stratégies seront intéressantes à regarder avant de démarrer les joutes printanières. Du coup, pour ne pas être totalement paumés dans ce sprint final, voici le classement du jour et les infos à ne pas louper.

Bonne opération du jour – Pelicans, Thunder et Pacers : dans la course au huitième spot à l’Ouest, Jrue Holiday et ses copains ont gagné deux places en une soirée pour se retrouver derrière les Grizzlies. Victoire chez les Wolves, double défaite Spurs – Kings, la belle affaire quoi. Parmi les équipes quasiment qualifiées qui cherchent à se positionner au mieux en vue des Playoffs, on a le Thunder et les Pacers qui sont allés chercher une très grosse win en déplacement. OKC a tapé Boston, Indiana a tapé Dallas, et ça donne une cinquième place de conf’ pour chacun.

Mauvaise opération du jour – Celtics, Mavericks, Rockets, Spurs et Kings : un bad trip texan, voilà comment on pourrait résumer la soirée. Avec leur défaite à la maison face aux Pacers, les Mavs amoindrissent leurs chances de monter à l’Ouest, les Rockets continuent eux de tomber après leur revers honteux contre le Magic, et les Spurs ont perdu sur le parquet des Cavs en pleine course aux Playoffs. Bravo les gars. Sinon, dans la catégorie « mauvaise opération », on a Boston qui voit Toronto s’envoler, les Raptors ayant gagné sur le parquet des Kings. Pas bon pour Sacramento ça d’ailleurs dans le rush pour la huitième place.

Les grosses affiches de ce soir :

Nuggets – Bucks

Jazz – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Magic

Raptors – Nets

Celtics – Sixers

Heat – Pacers