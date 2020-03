205€ à gagner avec un pari sur un gros duel au scoring entre Kawhi Leonard et LeBron James

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le week-end tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont onze rencontres qui sont au programme d’une nouvelle soirée dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

20h00 : Nets (1,36) – Bulls (3,10)

20h30 : Timberwolves (3,25) – Pelicans (1,33)

20h30 : Clippers (1,71) – Lakers (2,20)

23h00 : Celtics (1,59) – Thunder (2,37)

23h00 : Suns (3,15) – Bucks (1,39)

00h00 : Wizards (2,65) – Heat (1,46)

00h00 : Mavericks (1,38) – Pacers (3,00)

00h00 : Rockets (1,26) – Magic (4,10)

00h30 : Cavaliers (2,85) – Spurs (1,43)

00h30 : Knicks (1,41) – Pistons (2,85)

02h00 : Kings (2,82) – Raptors (1,44)

Le pari principal du jour

Kawhi Leonard et LeBron James combinent au moins 55 points (2,05) : ce dimanche à Los Angeles, mais aussi à Lyon, on assistera à un énorme duel entre les deux équipes de la Cité des Anges et les deux meilleures équipes de l’Ouest. Et quand on pense à Clippers – Lakers, on pense automatiquement à Kawhi Leonard et LeBron James. Les deux superstars cartonnent en ce moment et voudront absolument guider leur équipe respective vers la victoire dans ce derby qui s’annonce épique. 55 points à eux deux, ça semble jouable.

Une autre cote tentante

Anthony Davis termine la rencontre avec au moins 20 points et 10 rebonds (1,85) : on reste dans le même match avec un petit pari sur Anthony Davis, qu’on voit bien finir en 20-10 dans cette rencontre. Sur le papier, il est l’intérieur le plus dominant parmi les deux équipes de Los Angeles et il aura à cœur de peser dans ce derby angelino. Davis a été fantastique face aux Sixers il y a quelques jours (37 points, 13 rebonds) et a bien soutenu LeBron contre les Bucks vendredi (30 points, 9 rebonds) malgré des problèmes de fautes en début de match. Vous l’avez compris, le monosourcil est en forme.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).