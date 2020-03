Preview de la soirée NBA : du caviar en entrée mais gardez de la place pour la suite

Onze matchs au programme de notre soirée NBA et même si le derby de L.A risque de prendre tous les projecteurs, il y aura du spectacle à mater plus tard dans la nuit. On fait le point.

21h : Brooklyn – Chicago

C’est le premier match de notre soirée et pas forcément celui qui nous vendra le plus de rêve car on sera déjà dans l’avant match du derby de L.A. Zach LaVine incertain, Kyrie Irving et Kevin Durant out, nous serons surtout intéressés par la réaction des joueurs des Nets qui ont dû être aussi surpris que nous en apprenant le départ de leur coach. Il y a quand même plusieurs joueurs qui ont véritablement explosé sous ses ordres comme Jarrett Allen, Caris LeVert ou Spencer Dinwiddie et on n’est pas à l’abri d’un match hommage en mode « merci pour tout ».

21h30 : Clippers – Lakers

C’est le grand moment de la soirée NBA et en prime time s’il vous plaît. Les Lakers font le « long » déplacement chez les Clippers (ils vont juste changer de vestiaire en vrai) pour une affiche aux airs de Finale de Conférence Ouest. Kawhi – PG contre LeBron – AD c’est ce que tout le monde attend et on ne devrait pas être déçu. Un spectacle à savourer avec quelques potes, voire 600 potes pour être exact et ça se passe du côté de Lyon pour la soirée TrashTalk.

21h30 : Wolves – Pelicans

Que les amoureux de défense ferment les yeux, voilà l’affiche qui devrait faire gonfler le boxscore et nous offrir un 130-125 minimum, sans prolongation. Les Pelicans ne peuvent se permettre perdre les matchs à leur portée s’ils veulent arracher les Playoffs et ça tombe bien puisque les Wolves ont déjà renoncé à toute ambition pour cette saison. Un élément qui n’avait pas empêché la victoire de D-Lo et des siens… sur le parquet de la Nouvelle-Orléans il y a quelques jours. L’heure de la revanche ? Plus vraiment le choix de toute façon.

Minuit : Suns – Bucks

Un autre match qui sent bon les points et l’attaque. Les Bucks sont évidemment favoris pour la gagne à Phoenix mais attention à ne pas trop regarder les Suns de haut, d’autant que Giannis Antetokounmpo est fortement incertain ce soir. C’est le genre de match qu’un Devin Booker apprécie et l’an passé, Phoenix avait arraché les deux matchs de saison régulière. Si Aron Baynes nous refait le même numéro que face aux Blazers, la surprise est toujours possible. C’est aussi ça, la NBA.

Minuit : Celtics – Thunder

Voilà le genre de match qui n’est pas hyper flashy mais qui gagne à être maté. Boston a un petit coup de mou avec 3 défaites lors des 4 derniers matchs et cette rencontre apparaît capitale avant deux déplacements sur le terrain des Pacers et des Bucks. Le Thunder quant à lui avance toujours masqué mais se rapproche de la cinquième place de Houston à l’Ouest. Pas mal pour une équipe qu’on annonçait dans les lottery teams en début de saison. Un Jayson Tatum en mode Kobe depuis le All-Star Break contre l’expérience et la vista d’un Chris Paul plus indispensable que jamais à OKC. Le genre de phrase qu’on ne pensait jamais dire.

01h00 : Mavericks – Pacers

Là aussi un match digne des Playoffs entre les pépites texanes et le collectif de l’Indiana. Avantage pour Dallas puisque les Pacers ont vraiment plus de mal hors de leurs bases et qu’ils cherchent encore leur équilibre avec le retour d’Oladipo. On verra si Kristaps Porzingis confirme son état volcanique de la semaine face à un Myles Turner moins dissuasif que l’an passé en défense. On pourrait appeler ce match l’injury game vu le nombre d’incertitudes des deux côtés (Curry out, THJ et Finney Smith incertains pour les uns, Brogdon out, Oladipo et TJ Warren incertains pour les autres). En espérant que cela ne gâche pas le spectacle.

01h00 : Rockets – Magic

Pas de Vavan’ Fournier au coup d’envoi faute de blessure au coude mais un vrai test pour Orlando alors que Houston doit se rattraper après un match insipide contre les Hornets. La cinquième place est menacée par le Thunder qui jouera en même temps. Victoire obligatoire pour James Harden et Russell Westbrook, en tenue ce soir. La Barbe voudra sans doute faire oublier ses dix ballons perdus et son mur de brique du dernier match. Cela tombe bien, la défense du Magic semble vaciller depuis quelques temps, c’est le moment de repartir vers l’avant. A moins bien sûr que Nikola Vucevic ne profite de la taille baby des Rockets pour enfoncer leur raquette. Sur un doute on ne sait jamais…

01h00 : Wizards – Heat

Pas la rencontre la plus équilibrée non plus mais on s’ennuie rarement en regardant jouer le Heat ou les Wizards alors pourquoi penser l’inverse lorsqu’ils s’affrontent, surtout à D.C. Miami cherche toujours à se rassurer hors de ses bases et il s’agit clairement d’un match à sa portée avec une équipe fédérale qui repose corps et âme sur les exploits de Bradley Beal pour espérer un résultat. Si Jimmy Butler réussit à le freiner en défense, les hommes de Scott Brooks ne devrait pas trouver de solutions, surtout face à la seconde unit bien renforcée des hommes de Pat Riley.

01h30 : Cavs – Spurs

On entre malheureusement dans une zone de turbulences niveau basket avec ce Cleveland – San Antonio… Deux équipes au niveau de jeu disons…. moyen pour ne pas dire autre chose. Gregg Popovich n’a plus qu’une vingtaine de matchs à subir en NBA avant de se reposer pour de bon. Peut-être que DeMar DeRozan voudra lui offrir une performance digne de ce nom vu qu’il affronte le 29ème bilan de la ligue. Mention encouragement pour Collin Sexton, très en vue ces dernières semaines suite au changement de coach et qui a battu deux fois son record de points en l’espace de dix jours. Si cela peut offrir un peu de spectacle.. Quand on pense à ce que c’était il y a deux ou trois ans.

01h30 : Knicks – Pistons

Si vous voulez vous faire une sieste durant la nuit c’est vraiment à partir d’une heure et demi du matin, vous vous en doutez. Même constat que pour le match précédent avec deux équipes qui ne jouent plus rien ou alors peut-être le pire bilan. Autant pour nous, il y a le prix du pire board de l’année à aller chercher. Entre Dolan et ses sbires qui construisent une équipe sans queue ni tête et les Pistons qui vendent le visage de la franchise contre deux chips et un twix, c’est pas demain qu’on parlera de bonne gestion pour ces deux équipes là.

03:00 : Kings – Raptors

Voilà comment bien finir une nuit ! Un vrai match à enjeu avec des Kings qui se rapprochent tranquillement de la 8ème place, toujours détenue par Memphis. Pour cela, il faudra se débarrasser du second à l’Est tout en étant en back-to-back… Ça fait beaucoup à se coltiner mais cette équipe a des tripes et il ne faut plus calculer pour arracher ce dernier spot en Playoffs.

Onze matchs au menu de notre nuit NBA ! Si le caviar va vite arriver, gardez un peu de place pour quelques friandises nocturnes. En cas d’indigestion, nous saurons où chercher. Bonne nuit à tous !