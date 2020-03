Giannis versus Harden : qui est le Most Valuable Parleur ? Apéro TrashTalk

Ça a chauffé entre les deux derniers MVP de la Ligue. Giannis Antetokounmpo trouve que James Harden ne passe pas assez la balle, le barbu pense que le Grec n’a pas de skills. Il fallait impérativement qu’on en parle…

Comme quoi, il arrive encore que deux joueurs de calibre MVP se taquinent devant les caméras. Alors qu’on pensait que le trashtalking était mort en 2020, Ramesse et Gigi nous prouvent l’inverse avec cette petite avalanche de mots. Les stéréotypes ont la vie dure en NBA comme ailleurs et ce n’est pas la blague lancée par le Greek Freak qui va aider le cas du Texan même s’il a de nombreux arguments à faire valoir. Mais comme souvent du côté de Houston, l’ancien du Thunder a estimé que la meilleure défense était l’attaque et il a décidé de s’en prendre aux mensurations généreuses du franchise player des Bucks pour justifier sa domination. Alors, trop facile de dominer quand on fait 2 mètres 10 et qu’on a des bras plus longs qu’Elastigirl ? Chacun se fera son propre avis mais on a hâte que d’une chose désormais : voir ces deux-là se foutre sur la gueule lors du prochain affrontement prévu entre les Rockets et Milwaukee à la fin du mois.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand on parle de beef entre deux MVP : on like, on partage, on commente, let’s go.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux