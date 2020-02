Nick Nurse prépare un petit show musical pour le mois de mars : ça sent le feat avec Drake

Coach le soir, infirmier la nuit et donc musicien la journée, Nick Nurse ne s’accorde aucun repos dans sa vie d’artiste. Alors qu’il gère parfaitement la barque des Raptors depuis le début de la saison, l’Américain s’improvise aussi guitariste à ses heures perdues, entre deux-trois fessées distribuées à ses adversaires, à tel point qu’il a l’intention de produire un petit spectacle le 11 mars prochain.

Première saison en tant que head coach dans la Grande Ligue et premier titre de champion l’année dernière. Désormais deuxième à l’Est derrière les intouchables Bucks, l’entraîneur sophomore ne fait pas les choses à moitié quand il se lance de nouveaux défis. Et visiblement, l’idole de tout le peuple canadien dispose de la même réussite hors des parquets NBA. Accompagné d’une guitare à sa sortie de l’avion au moment des dernières Finales de Conférence pour faire la chanson que l’on connait à l’équipe de Giannis Antetokounmpo, Nick l’infirmier ferait donc partie de la grande team des musiciens de la Ligue. Et ce dernier n’a pas l’air d’être le dernier des peintres instrument en mains puisque selon ses dires à CityNews, il prépare quatre morceaux pour la soirée de lancement de sa fondation le mois prochain. On mise déjà une petite pièce sur les titres suivants : « We are the champions », « All I want for Christmas is The Klaw », « COY » et « Drake the GOAT ».

« Je travaille sur quatre chansons actuellement et je me prépare pour faire une petite prestation. En fait, le 11 mars, je lance ma fondation « Nick Nurse Foundation » qui soutient les programmes de musique pour les enfants de la région de Toronto. Beaucoup de groupes sont attendus et je vais m’asseoir avec au moins l’un d’entre eux. »

Un vrai mélomane ce bonhomme. Du coup, si vous vous baladez du côté de Toronto le 11 mars prochain, sachez que vous aurez peut-être un coach champion NBA dès sa première année qui jouera quelques notes pour sa fondation. C’est toujours sympa, ça fait plaisir aux enfants, et c’est l’occasion de voir si le gars est aussi doué que sur les bancs. Vu le chef d’orchestre qu’il est en costard tous les soirs, nul doute que la qualité sera au rendez-vous. Néanmoins s’il commence à mouiller à l’approche de la date fatidique et qu’il veut laisser place à une légende de la guitare, il pourra toujours demander à Lance Stephenson de le remplacer au pied levé. Actuellement au chômage depuis l’arrêt de la CBA à cause du Coronavirus, Born Ready proposerait un spectacle digne de ce nom aux habitants de l’Ontario. Entre ses petits airs fredonnés dans les oreilles du public, son légendaire air guitar et ses déhanchés qui feraient passer Shakira pour une amatrice dans le domaine, le joueur préféré de ton joueur préféré serait capable de transformer le Canada en un vrai Tomorrowland ainsi que de redonner vie aux dinosaures de Jurassic Park. Il ne manque plus que Gérard version torse nu en backeur et ils vont pouvoir retourner la ville. Mais le king de la musique à Toronto s’appelle toujours Drake et on ne dirait pas non à un petit featuring avec son client préféré pour les massages.

Tellement facile de froisser la concurrence en NBA que le type prépare des chansons entre deux déplacements en avion. Ceci dit, Nurse n’est pas nouveau dans la sphère musicale puisqu’il avait fait une apparition lors d’un concert du groupe canadien de rock Arkells l’été dernier. Mine de rien, avec tous les NBAers qui poussent la mélodie de temps en temps, y’aurait peut-être moyen de faire une petite tournée à travers le pays.

Source texte : CityNews