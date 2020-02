200€ à gagner avec un pari sur Ja Morant en mode scoreur face aux Kings

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont dix rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Magic (1,26) – Wolves (3,75)

01h30 : Hawks (2,20) – Nets (1,65)

01h30 : Raptors (1,03) – Hornets (9,60)

02h00 : Heat (1,59) – Mavericks (2,38)

02h00 : Grizzlies (1,59) – Kings (2,32)

02h00 : Bucks (1,08) – Thunder (6,65)

02h00 : Pelicans (1,07) – Cavaliers (7,40)

03h00 : Suns (1,26) – Pistons (4,10)

03h00 : Jazz (1,16) – Wizards (5,15)

04h30 : Clippers (1,38) – Nuggets (3,10)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir!

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 200€ sur votre compte (ou 187€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

Ja Morant marque au moins 20 points face aux Kings (2,00) : le favori pour le titre de Rookie de l’Année va évoluer sans Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke face aux Kings cette nuit, et il devra donc probablement scorer un peu plus que d’habitude pour essayer de porter son équipe de Memphis vers le succès. Les Grizzlies sont dans le dur actuellement et cette rencontre face aux Kings est importante pour repartir de l’avant et conserver cette fameuse huitième place à l’Ouest. On compte donc sur l’ami Ja pour lâcher une grosse perf. 20 points face à Sacramento, c’est jouable, surtout quand la cote est à 2,00.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Les Suns s’imposent face aux Pistons et Devin Booker termine meilleur marqueur du match (1,87) : deux conditions pour réussir ce pari. La première, c’est qu’il faut une victoire de Phoenix face à Detroit. Ça devrait passer sans trop de problèmes quand on voit le niveau actuel des Pistons, même si les Suns seront privés de Kelly Oubre. La deuxième condition, c’est Devin Booker qui termine meilleur marqueur du match. On connaît le bonhomme, All-Star pour la première fois de sa carrière cette année et attaquant naturel. Sur le papier, quand on regarde le roster des deux équipes, il est favori pour finir meilleur scoreur, lui qui tourne cette année à plus de 26 points par match. Certes, il n’est pas forcément dans la forme de sa vie, mais il n’aura sans doute pas besoin de planter 40 pions pour terminer au top des marqueurs vu la concu.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).