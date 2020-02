Preview Clippers – Nuggets : un grand Serbe et un mec drôle s’affrontent cette nuit, objectif deuxième place

Choc de la Conférence Ouest à Los Angeles cette nuit. Les Clippers reçoivent les Nuggets dans un match qui sent le parfum des Playoffs et qui pourrait bien décider de certaines choses dans l’attente de la postseason. Rendez-vous au bout de la nuit, à 4h30 !

Attachez vos ceintures, direction la cité des Anges. Au menu ? Des Nuggets à la sauce serbe. Alors faites quand attention, ça pique sévèrement. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce qu’il y a des choses à dire sur ce match. Déjà, vous prévenir qu’encore une fois, c’est une rencontre à ne pas manquer. Au pire, si vraiment vous avez une excuse, vous pouvez passer par le bureau du CPE et on se donne rendez-vous le 18 mars parce que oui, il y aura un autre Nuggets – Clippers en régulière. Cette nuit, ça sera la revanche du premier match gagné par l’équipe de Mike Malone. On rembobine la cassette, que s’est-il passé ce 12 janvier ? Et bien une belle victoire des Nuggets à la maison 114 à 104. Jokic claquait un 20-15-6, bien aidé par ses coéquipiers. Sept joueurs des Nuggets au-dessus des 10 points ce soir-là. Un beau collectif. En face, un excellent Kawhi Leonard en plante 30, bien suivi par Lou Will (26) et Harrell (25). Et c’est tout. Trois joueurs en double-digits pour les Voiliers, les trois ont marqué plus que n’importe quel joueur des Nuggets mais le basket en NBA ne se joue pas à trois. A Troyes oui, mais ce n’est pas le sujet. A l’époque, un 37-22 dans le deuxième quart pour bien mettre la main sur le match et ne plus jamais être repris. Deuxième épisode cette nuit donc.

Les deux équipes sont en forme, sinon elles ne seraient pas à ces places. Les Nuggets sont deuxièmes avec 40 victoires et 18 défaites. Les Clippers sont troisièmes avec 39 victoires et 19 défaites. Si vous connaissez l’addition, vous avez bien compris qu’une victoire des Clippers donnerait une égalité parfaite, d’autant que ça ferait 1-1 dans les confrontations directes. C’est donc assez important de gagner ce soir. Pour ne pas être distancé (bien qu’il reste largement le temps de refaire son minuscule retard) ou pour ne pas être rattrapé. D’autant que si devant les Lakers semblent intouchables (45-12), les Rockets sont en embuscade à la quatrième place (38-20). Allez, on regarde en détails les dernières performances de ces deux ténors de l’Ouest. Les Nuggets ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs. Trois défaites dont deux en prolongations pour les Pépites. Une contre les Lakers, ça arrive. Une autre contre les Pistons, c’est moins pardonnable mais au moins ils se sont vengés. Et enfin la seule sans avoir besoin de perdre en prolongations face au Thunder. C’est un bilan plus que bon pour les Nuggets, surtout qu’il y a une victoire face aux Bucks dans le tas. Aucun besoin de forcer au dernier match face à Detroit. Quand Jerami Grant met 29 points en sortie de banc, tout va bien. Juste avant, un match tranquille contre les Wolves sans KAT blessé ni D’Angelo Russell en load management. Une rotation à 13 pour finir en garbage time. Les matchs à assurer sont assurés, c’est l’essentiel. Surtout quand la pièce essentielle Jokic n’a pas joué 60 minutes en deux matchs. Du côté des Clippers, un bilan des 10 derniers matchs un peu moins bon avec 6 victoires et 4 défaites dont trois défaites de suite face aux Sixers, Celtics et Kings. Toujours du mal à avoir un effectif complet pour la bande à Doc Rivers et l’impression qu’ils jouent en pantoufles en attendant les Playoffs. Malgré tout, un bon rattrapage face aux Suns et Grizzlies – ce n’est pas le plus compliqué en ce moment, certes -. Kawhi tourne bien avec un 25-8 et un 24-14 sur les deux derniers matchs. Heureusement que le fun guy assure. Evidemment, il sera décisif cette nuit. Un Kawhi qui performe, c’est très compliqué à stopper, même pour l’excellente défense de Denver. Mais si le dernier match peut donner une indication et un énorme panneau « Avertissement ! » aux Clippers, c’est la performance de Deandre Ayton. Alors oui le numéro 1 de la Draft 2018 est excellent en ce moment et enchaîne les très bons matchs. Mais quand il tape un 25-17 dont 7 (!) rebonds offensifs, ça interroge. Surtout quand la ballerine serbe arrive en ville. Il va falloir clairement resserrer la défense intérieure pour contrer le maigrichon des Balkans. Il ne va pas se faire prier pour punir n’importe quelle erreur en défense. Enfin en fait, même sans erreur il va scorer, donc l’idée c’est de ne pas lui donner autant de deuxièmes chances sinon ça va coûter cher à la fin. Voilà une clé du match. Evidemment, ce n’est pas la plus difficile à trouver tant le petit Nikola est énorme en ce moment.

C’est bon, vous avez de quoi vous préparer pour le match de cette nuit. Un dernier petit conseil : une sieste. Oui, le match est à 4h30 cette nuit et entre ces deux équipes bien proches on n’exclue pas que ça puisse s’éterniser un peu. Donc faites chauffer le café et préparez-vous pour cet immanquable de la nuit !