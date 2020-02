Le replay du podcast 100% TTFL – épisode 16 : decks et All-Star Weekend au menu, idéal pour bien repartir

Vous le connaissiez, vous le dégustiez, vous en profitiez pour comparer vos decks la saison passée… le TTFLPodcast est de retour ! Une heure de discussion chaque dimanche soir, pour parler de la TTFL entre passionnés, c’est reparti pour une nouvelle saison.



Qui dit reprise de la NBA dit reprise de la TTFL, et avec elle ses réveils souriants mais également brumeux. Pour vous accompagner tout au long de votre route cette saison ? Le Lab répondra une fois de plus présent, afin de commenter vos performances, de vous féliciter, de se foutre de la gueule des hell picks et tutti cuanti. De manière plus générale ? Un podcast, chaque dimanche soir, qui reviendra sur la semaine écoulée et celle à venir, avec toutes les infos utiles afin d’éviter les carottes matinales. Pour ce seizième épisode ? De la joie, de la bonne humeur et du grand classique avec nos laborantins préférés. Cela commence inévitablement par un retour sur le Deck 17 pour le plus grand plaisir de certains et nettement moins pour d’autres, avant d’enchaîner avec la preview du Deck suivant et des pièges à éviter en cette semaine de reprise après le All-Star Weekend. Justement, en parlant de All-Star Weekend, le Lab revient également sur les différents concours qui ont animé les festivités de Chicago, tout en discutant du match des étoiles. Allez, c’est tipar !

Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle.