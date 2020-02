Le programme du All-Star Weekend 2020 sur beIN Sports : tous les événements diffusés, trois jours en apné !

C’est le rendez-vous incontournable du mois de février pour tous les fans de la balle orange et comme d’habitude, beIN Sports a décidé de mettre le paquet sur l’événement de Chicago. Une fois n’est pas coutume, la chaîne proposera à ses abonnés tous les événements du All-Star Weekend. On en connaît qui ne vont pas décoller de leur canapé pendant trois jours !

Certains se posaient la question, la réponse fut donnée avec le sourire. Avec un All-Star Game toujours autant apprécié par les fêtards du dimanche et des concours reboostés le samedi, sans oublier les jeunes le vendredi soir, il fallait bien que la chaîne propose le meilleur programme possible pour ses abonnés. Xavier Vaution, Jacques Monclar et Rémi Reverchon seront donc en direct de la Windy City pour partager avec nous ces trois jours placés sous le signe du froid glacial qu’il fait dans les rues de la ville et bien sûr surtout des paillettes ! Envie d’en savoir plus ? Voilà une petite idée du programme à venir.

# Diffusion en direct

Vendredi 14 février : Rising Stars Challenge à 3h du matin (beIN 1)

: Rising Stars Challenge à 3h du matin (beIN 1) Samedi 15 février : concert de Dame D.O.L.LA., Skills Challenge, Three-Point Contest et Slam Dunk Contest à 2h du matin (beIN 1)

: concert de Dame D.O.L.LA., Skills Challenge, Three-Point Contest et Slam Dunk Contest à 2h du matin (beIN 1) Dimanche 16 février : All-Star Game à 2h du matin (beIN 1)

Les trois jours qui ont débuté ce matin dans l’Illinois seront aussi un moment de plus pour rendre hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna. De nombreux clins d’oeil au Black Mamba ont été prévus tout au long du week-end avec en point d’orgue ce dernier quart-temps du match des étoiles où les règles ont été changées en sa mémoire.

Un dispositif exceptionnel pour un week-end de rêve, il va falloir prévenir nos proches pour leur faire comprendre qu’on sera indisponibles jusqu’à lundi matin. En commençant par squeezer la Saint-Valentin.