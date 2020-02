Preview Celtics – Clippers : drogués de la NBA, les troisièmes nous offrent une dernière dose avant le All-Star Break

Dernière nuit de matchs aujourd’hui avant le All-Star Break, et la NBA a eu le bon goût de nous proposer un Celtics – Clippers pour nous préparer à une grosse semaine de (presque) disette. Rencontre entre les troisièmes de conférence au TD Garden, de quoi se prendre une dernière dose de basket.

C’est pas non plus les vacances d’été, mais en cette période de All-Star, on va devoir faire sans NBA. Petite nuit avec deux rencontres, dont un Celtics – Clippers donc, de quoi consolider sa place sur le podium pour l’une des deux équipes. Boston a un peu plus de marge sur le quatrième (2,5 matchs d’avance) que Los Angeles (un match d’avance) mais tout ça reste globalement serré. Les Verts sont en ce moment sur une meilleure série, tout simplement parce que la franchise semble plus concernée par la régulière que nos amis de la Cité des Anges. Les bilans sont tout de même très similaires, avec une seule défaite de plus pour la bande du Funny Guy, et ce malgré une tendance à mettre les joueurs au repos pour les Clippers. Forcément, le load management, c’est plus simple avec un gros banc. En se donnant vraiment, on leur donnerait l’avantage, mais l’adversaire a du répondant, avec huit victoires sur les dix dernières rencontres. Autre preuve si nécessaire, la seule rencontre de la saison entre les deux poids lourds n’a vu Boston s’incliner qu’après une overtime bien serrée. Du coup cette nuit, on remet ça pour profiter encore un peu plus longtemps de notre ligue préférée avant une pause bien méritée ?

Au mot pause, les yeux de Kawhi Leonard se sont mis à briller, mais aujourd’hui l’homme au rire mal huilé devrait bien jouer. En revanche, pour Jaylen Brown et Pat Beverley, ce n’est pas la même histoire. Le premier est incertain et le second est d’ores et déjà forfait. On assistera au moins à une grosse confrontation entre le trio Jayson Tatum – Kemba Walker – Gordon Hayward et une bonne partie de la clique de Los Angeles. Jayson est un two-way player en devenir, il aura l’occasion de se tester contre deux monstres de la discipline, au point de devenir une référence en la matière. Le duo composé de Kawhi Leonard et Paul George pourra quant à lui profiter de ce match pour montrer que les Clippers continuent à inquiéter même les plus gros. Et Paulo pourra aussi essayer de se remettre d’un match contre les Sixers dans lequel il a fini à 3/15 aux shoots, accessoirement. Son surnom c’est Playoffs P (quoi que), mais c’est pas une raison pour lancer des parpaings en régulière. Pour peu que tout ce beau monde se bouge, on devrait passer une belle nuit devant un gros match bien accroché, de quoi quitter la NBA en bons termes avant le break. Et puis bon, la pause est plus facile à vivre quand elle donne lieu à un All-Star Weekend.

D’habitude on dit rien, mais si vous ratez cette nuit, vous ne pourrez pas vous rattraper le lendemain, ni le surlendemain d’ailleurs. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire. Réveil à 2h du mat pour kiffer avant la semaine de repos.