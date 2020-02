Soirée NBA x TrashTalk à Lyon : Clippers – Lakers le dimanche 8 mars, bataille californienne au Ninkasi Gerland !

Oui, c’est officiel : les Soirées NBA x TrashTalk sont de retour et sortent de Paris ! Pour cette saison 2019-20, on a écouté vos demandes. L’événement phare se déplacera à Lyon, au Ninkasi Gerland, pour une affiche XXL le dimanche 8 mars entre Clippers et Lakers. Ambiance électrique au programme.

C’est en partenariat avec la NBA et beIN Sports que TrashTalk se déplacera dans la région de la rosette, pour cette soirée de bonheur-basket. Et pour un premier événement hors de Paris, on est parti sur une des rencontres les plus attendues de cette fin de saison 2019-20. Comme d’habitude, le programme de la soirée complète sera bien chargé. Animation d’avant-match, interaction avec le public, cadeaux à gagner et préchauffage pour vivre la rencontre à fond, tout sera prévu aux petits oignons pour vous régaler. Puis, évidemment, le main event se lancera à 21h30. Bataille de Los Angeles entre Clippers et Lakers, diffusé devant plus de 500 personnes ! Autant dire qu’avec la rivalité qui existe entre les voisins de L.A, les stars au rendez-vous et les hommages qui seront portés vers Kobe, on va en prendre plein les yeux.

« Mais c’est quoi, une Soirée NBA x TrashTalk ? » 🤔

La réponse en vidéo ! 🎥#NBASundays 🎟 BILLETTERIE CE MERCREDI À 21H 🎟pic.twitter.com/u2US3Tntot — TrashTalk (@TrashTalk_fr) 20 novembre 2018

# Dimanche 8 mars : Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers (21h30)

Que demander de plus ? Bien évidemment, on aurait aimé que ce match ne se joue pas dans un triste contexte, celui du décès de Kobe Bryant le 26 janvier dernier. Mais cette tragédie ne rendra cette rencontre que plus historique. Paul George et Kawhi Leonard d’un côté, Lebron James et Anthony Davis de l’autre, qui sera le patron de L.A et honorera le Mamba comme il se doit ? Sachant qu’il s’agira d’une des dernières répétitions générales avant de potentielles retrouvailles en Playoffs, il sera primordial pour les Lakers d’envoyer un message à leur rival. Deux défaites cette saison, pas trois, certainement pas. Les leaders de la Conférence Ouest face à leur dauphin, une salle qui sera bouillante, un match regardé par la planète basket toute entière, rien à ajouter.

Capacité : 550 places disponibles par match

550 places disponibles par match Diffusion : 1 écran géant pour en prendre plein les yeux

: 1 écran géant pour en prendre plein les yeux J’ai soif : 1 bar à disposition sur place

: 1 bar à disposition sur place J’ai faim : 1 burger-spot sur place

1 burger-spot sur place Adresse : 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

: 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon Transports : Arrêt de Métro Stade de Gerland (Ligne B)

Pour cette première Soirée NBA x TrashTalk hors de Paris, on compte évidemment sur votre présence car la nuit devrait être folle. Et dépêchez-vous, les billets vont partir à une vitesse folle… On se retrouve donc le dimanche 8 mars à Lyon, dès 19h pour l’ouverture des portes du Ninkasi Gerland !