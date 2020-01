Preview Pacers – Bulls : un an plus tard, Victor Oladipo est prêt à faire son retour et c’est pour ce soir

Il est là, enfin ! Un tout petit peu plus d’un an après sa blessure face aux Raptors, le 23 janvier 2019, l’arrière des Pacers va faire son grand comeback. Ce sera ce soir, à 1 heure du matin, face aux Bulls et en direct de la Bankers Life Fieldhouse. Le grand jour est enfin arrivé, les fans de la franchise de l’Indiana vont pouvoir souffler un grand coup.

Un an. Un an que Victor Oladipo n’avait pas foulé les parquets NBA. Ce sont 370 longs jours qui ont été cochés sur tous les calendriers de l’Indiana. Et pour cause, le joueur des Pacers souffrait d’une rupture du tendon quadricipital. L’équipe récupère donc enfin son franchise player et elle s’est plutôt bien débrouillée sans lui (30-17, sixièmes à l’Est). Pour rappel, sur le morceau de régulière qu’il a pu jouer en 2018-19, Totor tournait à 18,8 points, 5,6 rebonds, 5,2 assists et 1,7 ballon chipé par match. Quand on rajoute un joueur capable de ce genre de prestations dans les moyennes de son effectif, cela fait toujours du bien. Mais il faudra tout de même s’attendre à un retour en douceur de la part du MIP 2018 qui pourrait sortir du banc et avoir une restrictions de minutes dans un premier temps selon Scott Agness de The Athletic. On ne prend pas de risques avec celui qui a fait partie d’une All-NBA Team lors de sa première saison dans l’Etat de Larry Bird. Le successeur de Paul George dans le coeur des fans n’avait jamais été aussi longtemps éloigné des parquets de la Ligue. Mais il a expliqué que cette épreuve l’a rendu plus fort et va le faire progresser. Victor va revenir avec le couteau entre les dents ! Doucement quand même pour débuter… On démarre tranquillement et on préchauffe pour les Playoffs.

C’était la grande question de cet été pour la franchise. Comment Indianapolis allait gérer sans son meilleur joueur pendant au moins une moitié de saison ? Et bien ce fut avec un collectif et un bon Domantas Sabonis, entre autres. Des éléments qui leurs permettent aujourd’hui d’être sixièmes de l’Est, loin devant leurs poursuivants et en embuscade pour l’avantage du terrain. Sait-on jamais… Ils restent notamment sur 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Cependant, qu’en est-il de leurs adversaires du soir ? Les Bulls quant à eux sont neuvièmes et ils restent sur une série impressionnante de deux victoires de suite. Autant dire qu’à Chicago on croit plus que jamais aux Playoffs… ou pas. En plus, près de la moitié du roster est annoncée probable pour ce soir et Daniel Gafford, Wendell Carter Jr., Lauri Markkanen ainsi que Otto Porter Jr. sont déjà forfaits. Si vous avez un pote qui semble à peu près fit sur Skype et qui se trouve dans la région, il peut tenter de contacter la franchise. Ils recherchent du monde en ce moment. Ce sera donc bien tendu pour que les Taureaux s’imposent à Indianapolis. Surtout que les Hoosiers sont très sérieux à domicile puisqu’ils n’ont laissé que cinq matchs aux visiteurs cette saison. Allez, dernière stat’ qui va faire mal, les Bulls ne se sont plus imposés dans cette arène depuis le 29 mars 2016. Allez, bonne chance.

Il faudra bien observer les prochaines apparitions des Pacers car ils pourront afficher un tout nouveau visage avec le retour de leur franchise player. Welcome back Totor, ça fait du bien de te revoir sur les parquets. Enfin, vas-y mollo sur les Bulls tout de même.

Sources texte : The Athletic, ESPN