Les Kings veulent se réconcilier avec Dewayne Dedmon : l’appât est lancé, on attend que ça morde

Alors que Dewayne Dedmon a demandé un transfert il y a un mois à cause d’un temps de jeu quasiment inexistant, le pivot est aujourd’hui toujours à Sacramento et visiblement, les Kings souhaitent se réconcilier avec lui.

Lui qui était habitué à fouler les parquets pendant environ 25 minutes en moyenne avec les Hawks la saison dernière a vu son temps de jeu baisser sensiblement cette année à Sacramento (14,5 minutes par match), et la frustration par rapport à son rôle a clairement fait son apparition. Le pivot a montré son mécontentement à la fin du mois de décembre en demandant ouvertement à se faire trader. Un appel au secours qui lui aura tout de même coûté 50 000 dollars, chère la demande. Le joueur ne s’épanouit pas dans sa nouvelle équipe et il est carrément sorti de la rotation fin 2019. Mais d’après le Sacramento Bee, la franchise californienne est prête à trouver un terrain d’entente pour se réconcilier avec son pivot, qui est revenu dans les plans de Luke Walton durant le mois de janvier suite aux blessures de Richaun Holmes et Marvin Bagley III. Ça tombe bien, la trade deadline arrive bientôt, ça aurait été dommage de se quitter sur un malentendu.

Les Kings gardent un œil sur les trades, mais ils semblent bien décidés à attendre une offre digne de ce nom pour libérer leur pivot. Alors, qui va être intéressé au point de faire une offre concluante pour Sacramento ? Une équipe en manque d’expérience ou de taille dans la raquette pourrait y trouver son compte. Malgré des performances en baisse cette année et une réussite de loin fuyante, le type reste réputé comme un solide défenseur et fait un bon soldat à envoyer pour gêner les attaques adverses. Ce n’est pas le genre de joueur à renverser la dynamique d’une équipe, mais il fait partie des apports intelligents à un groupe en place pour combler certaines lacunes sous le cercle. Il pourrait par exemple intéresser les Celtics ou les Clippers comme arme de dissuasion, rôle qu’il a bien su remplir précédemment dans sa carrière. Aux autres équipes maintenant de trouver des offres susceptibles de séduire Sacramento, et elles ont jusqu’au 6 février. Enfin, encore faut-il que les Kings ne retombent pas sous le charme de DD.

On ne sait pas si Dewayne Dedmon est vraiment dans les plans de Sacramento mais une chose est sûre, à l’approche de la trade deadline, il va continuer à jouer. Flamme réellement ravivée ou simple plan pour mieux le trader ? Pour nous, tu bluffes Martoni Vlade.

Source texte : Sacramento Bee