Dewayne Dedmon veut être transféré par les Kings : un petit tour sur le banc et puis s’en va, un peu dommage ça…

Coincé au fin fond du banc du côté de Sacramento, Dewayne Dedmon a demandé aux Kings de le transférer : c’est ce que nous révèle Shams Charania de The Athletic, et si son profil pourrait intéresser un bon nombre d’équipes, certains prétendants se dégagent déjà.

On apprenait hier que Dewayne Dedmon avait demandé à être transféré par son équipe, selon Shams Charania de The Athletic. Assez surprenant étant donné qu’il est arrivé du côté de Sacramento… durant la dernière Free Agency. En effet, l’ancien pivot des Hawks a signé un contrat de 40 millions de dollars sur trois ans mais, cependant, au regard de sa situation, on comprend que le joueur veuille partir. Le pauvre n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire et s’est même fait sortir de la rotation par son coach sur les derniers matchs. Un peu étonnant de signer un vétéran pour ce prix et de le laisser moisir sur le banc mais bon on a arrêté de chercher de la cohérence chez les Kings depuis des lustres. Toujours est-il qu’après deux saisons chez les Hawks, Dedmon a du mal en Californie. En 13,6 minutes, l’intérieur tourne à 4,8 points, 3,8 rebonds et 0,5 passe, le tout en shootant à 41,9 % dont un ridicule 22,9 % à 3-points. Et d’un coup on comprend mieux pourquoi Luke Walton a décidé de le scotcher sur le banc et même de le sortir de sa rotation.

Pourtant, l’intérieur a un profil très intéressant dans la NBA moderne. Dedmon est avant tout un bon défenseur et cela près ou loin du cercle. Il est très à l’aise sous le cercle et a acquis une réputation d’excellent contreur durant ses deux années à Atlanta. De plus, il a des appuis solides et peut très bien défendre sur le périmètre. Bien entouré il peut donc venir compléter une défense et permettre une liberté de rotation notamment au niveau du pick-and-roll mais également en venant aider en seconde lame pour contrer. De l’autre côté du terrain, Dedmon peut être tout aussi utile s’il est bien accompagné. En effet, il est assez athlétique pour aller écraser des gros tomars en conclusion mais peut également tirer de loin même s’il ne le montre pas cette saison) et être donc une menace aussi bien en pick-and-roll qu’en pick-and-pop. Ce profil peut intéresser de nombreuses équipes. On peut en citer quelques unes. Tout d’abord les Clippers, où il pourrait être un backup parfait pour… le back-up Montrez Harrell. Puis les Blazers, en quête d’un pivot pour soulager Lillard des prises à deux et remplacer Whiteside le plot sur certaines séquences. On parle ensuite des Wolves où Dedmon pourrait remplacer Dieng (et son contrat) en back-up de Towns. Mentionnons également les Celtics qui sont désespérés toujours à la recherche d’un poste 5. Enfin, on parle aussi d’un retour aux Hawks pour Dedmon car on est toujours au chaud chez son ex.

Dewayne Dedmon en a donc marre de cirer le banc du côté de Sacramento et voudrait en finir au plus vite. Son profil de défenseur qui peut shooter intéresse de nombreuses équipes et il sera un bon ajout pour un prétendant en manque de défense au niveau du poste 5. Allez, c’est parti pour les enchères.



Source texte : The Athletic