Vanessa Bryant, la femme de Kobe, s’est exprimée publiquement : « il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine »

C’était peut-être la personne dont on voulait entendre le plus les mots, les premiers mots, après le drame de dimanche dernier. Vanessa Bryant, qui a perdu Kobe son mari et Gigi sa fille dans l’accident d’hélicoptère, a trouvé la force et le courage pour s’exprimer publiquement sur son compte Instagram ce mercredi.

Quelle énergie faut-il, pour continuer à vivre après avoir vécu une telle tragédie ? Quelle puissance psychologique peut-on utiliser, si encore elle existe, pour faire face à un tel tremblement de terre dans sa vie ? En apprenant le décès de Kobe Bryant et de sa fille Gianna ce dimanche, des milliers et même des millions de personnes envoyaient leurs pensées, leurs prières, leurs larmes et leurs émotions vers la famille Bryant. Il y avait la star, d’un côté, qui a fait rêver toute une génération de sportifs grâce à ses exploits sur les terrains. Mais il y avait les autres, eux aussi disparus dans ce terrible accident, les autres victimes de ce crash, laissant derrière eux des familles meurtries, abattues, ne sachant quoi faire. Et forcément, au centre des attention se trouvait Vanessa en compagnie de ses trois filles, Natalia, Bianka et Capri. Une femme et ses trois enfants, devant désormais avancer dans la vie sans leur père ou mari, sans leur soeur ou fille. Tout cela dans un vacarme médiatique assourdissant, un tonnerre mondial comme on en a rarement vécu précédemment dans l’univers du sport, réunissant les observateurs de toute la planète pour déposer leurs plus profondes pensées. Oui, depuis trois jours maintenant, Vanessa Bryant a sa vie changée à jamais, obligée de devoir aller de l’avant sans le père de ses filles pour les mener sur le droit chemin, sans son mari pour l’épauler dans les épreuves du quotidien, et sans sa fille Gianna pour qui elle avait et voulait tout donner. Le silence a évidemment été de premier ordre suite aux événements de dimanche, et on se demandait quand est-ce qu’on allait pouvoir entendre ou lire la femme de Kobe. Après tout, Vanessa aurait pu garder le silence, et pendant encore longtemps. Personne n’aurait eu à redire quoi que ce soit à ce propos, en tenant compte d’un tel choc. Mais de la même manière que son défunt mari, dont le mental et la force ont été si souvent loués, Vanessa Bryant a réussi à s’exprimer. C’était sur son compte Instagram, ce mercredi soir, un long et beau texte accompagné par une photo touchante de la famille lorsqu’elle était au complet.

Mes filles et moi aimerions remercier les millions de personnes qui ont témoigné leur soutien et leur amour pendant cette horrible période. Merci pour toutes les prières. Nous en avons définitivement besoin. Nous sommes complètement dévastés par la soudaine disparition de mon mari aimant, Kobe, l’incroyable père de mes enfants, et Gianna, ma merveilleuse fille, aimante, intelligente, et incroyable sœur de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches ce dimanche, et nous partageons leur peine en toute intimité. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre peine actuellement. Cela me réconforte de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux à quel point ils étaient aimés. Nous avons été si chanceux de les avoir dans nos vies. J’aimerais tellement qu’ils soient avec nous, pour toujours. Ils étaient nos bénédictions, retirées de nos vies bien trop tôt. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve au-delà de demain, et il est impossible d’imaginer la vivre sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour, en continuant à aller de l’avant car Kobe et Gigi brillent dans au-dessus de nous comme pour illuminer notre chemin. Notre amour pour eux n’a pas de limite, c’est incommensurable. J’aimerais seulement pouvoir les tenir dans mes bras, les embrasser et les bénir. J’aimerais les avoir avec nous, pour toujours. Merci de partager votre joie, votre peine et votre soutien avec nous. Nous vous demandons simplement de nous laisser le respect et l’intimité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour honorer notre Team Mamba Family, la Fondation Mamba Sports a mis en place le fond MambaOnThree pour venir en aide aux autres familles affectées par cette tragédie. Pour les soutenir, rendez-vous sur MambaOnThree.org. Et pour prolonger l’héritage de Kobe et Gigi dans la jeunesse du sport, rendez-vous sur MambaSportsFundation.org. Merci de nous donner autant de forces dans vos prières, et pour l’amour que vous portez envers Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi.

On ressent évidemment toute la peine, la souffrance et la soudaine solitude ressentie par Vanessa Bryant, malgré la présence de ses trois filles et des millions de pensées envoyées vers elle. C’est comme si tout s’effondrait autour d’elle. Mais là est aussi la beauté du propos, dans cette capacité à tout de même relever la tête et se tenir droit, comme Kobe le ferait s’il était présent. Le joueur des Lakers était un homme fort, un sacré caractère, avec ses lourdes convictions et sa puissance de position. Pour vivre à ses côtés et fonder une famille ? Il fallait forcément une femme aussi forte. Ce message envoyé par Vanessa met tout le monde d’accord, elle est d’une solidité hors-normes. L’intimité et le respect lui seront, on l’espère, accordés par la presse globale et par ceux qui voudraient suivre son évolution ainsi que celle de ses filles. On veillera évidemment sur les prochaines échéances, c’est-à-dire les obsèques de Kobe dans les jours à venir, et les interventions d’autres personnalités importantes autour du numéro 8 et 24, comme LeBron qui retournera bientôt sur les terrains et y est allé de son propre message sur Instagram.

Respect, respect, tristesse aussi, et admiration surtout. Vanessa Bryant vit un véritable cauchemar depuis quelques jours, son univers a connu une secousse dont peu de gens se remettraient. Il faudra du temps pour avancer, elle et ses trois filles, mais le premier message donne le ton : affronter les plus grandes épreuves avec la plus grande détermination, c’est digne de la famille Bryant.

