Giannis Antetokounmpo a fait ça vite et bien face aux Knicks : 37 points en 21 minutes, même pas sûr qu’il se soit douché après

Parfois on se rend compte d’énormités éditoriales et parmi elles celle-ci : on ne parle quasiment jamais de Giannis Antetokounmpo. Certes le MVP 2019 a marqué un léger temps d’arrêt depuis un mois, privilégiant sans doute la force du groupe aux performances légendaires auxquelles il nous avait habitué. Mais tout de même…

Tout de même, avouez qu’on a quand même ici un drôle de phénomène. Reconnu quasiment de manière officielle comme le joueur le plus indéfendable de la Ligue quand il s’y met (facile avec des jambes et des bras de plus de trois mètres), le Greek Freak a rappelé la nuit dernière aux mémoires courtes quel genre de joueur il était. Visez un peu le carnage, faut qu’on en parle…

37 points à 12/17 au tir dont 3/5 d’Athènes et 10/12 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes, 1 steal et 0 balle perdue en 21 minutes

Pas. le. Time. Évidemment le +25 à la mi-temps face aux Knicks aide beaucoup quand on a envie au basket de jouer de manière détendue, mais imaginez le carnage dans ce genre de soirée si Giannis avait décidé de se la jouer Guinness Book. Mais pas de ça à Milwaukee, c’est le crédo depuis le début de la saison, objectif victoires, économie jusqu’en avril, et tant pis si l’histoire ne s’écrit pas forcément tous les soirs pour leur jeune franchise player. 37 points en 21 minutes, exploit rare s’il en est mais déjà mine de rien – la… septième fois que le phéno tacle la barre des 30 points en moins de 30 minutes cette saison, record all-time au passage. Parce que c’est ça Giannis, et notamment quand les Bucks doivent se coltiner des adversaires de divisions inférieures. Un peu comme si Neymar plantait un sextuplé en dix minutes au huitième tour de la Coupe de France face à Mouilleron-le-Captif. L’occasion aussi pour les Bucks de repartir de l’avant après des fêtes passées en mode cocooning, l’occasion de valider une 19ème victoire en 21 matchs au Fiserv Forum et l’occasion, évidemment, de confirmer une fois de plus qu’ils semblent bel et bien intouchables sur le trône de François Cluzet la Conférence Est.

37 points en 21 putain de minutes. C’était pas Bucks – Knicks c’était un enfant vs un toboggan, c’était un ogre vs un rôti. New York n’y a vu que du feu, New York a juste eu le temps de sentir un gros coup de vent, et Giannis poursuit sa route vers un deuxième trophée de MVP. Attention tout de même car il ne faudra d’autres des comme celles-là, mais vu la facilité avec laquelle il se met au turbin, on a presque envie de ne pas s’en faire pour lui.