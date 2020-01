LeBron James devient le 8è meilleur passeur all-time face aux Cavs : Isiah Thomas peut laisser sa place au King

Sur le papier, le match entre les Lakers et les Cavaliers ne donnait pas trop envie vu l’énorme différence de niveau entre les deux équipes. Cela s’est confirmé au tableau d’affichage, avec une victoire de quasiment 30 pions des Californiens. Mais la soirée a quand même été marquée par une nouvelle ascension du King dans les classements all-time.

On a l’habitude à force, mais c’est toujours un petit événement quand LeBron James passe des légendes du jeu dans les différentes catégories de stats. Monstre de longévité, le King est déjà dans le Top 5 des meilleurs scoreurs all-time, et il est désormais dans le Top 8 des meilleurs distributeurs de caviars. Parce que face aux Cavaliers cette nuit, il a effectivement dépassé un certain Isiah Thomas au nombre de passes décisives en carrière. Le meneur des Bad Boys de Detroit a raccroché les sneakers avec 9 061 assists au total, tandis que BronBron est désormais à 9 067. James avait besoin de trois passes contre Cleveland pour dépasser Zeke, et c’est donc chose faite après les huit assists du Roi face à son ancienne équipe des Cavaliers, contre qui il a également ajouté 31 points (à 12/16 au tir et 6/7 aux lancers francs) histoire de faire les choses bien. Devant lui dans le classement all-time des meilleurs passeurs, on a désormais son grand copain du Banana Boat Chris Paul, qui a une petite longueur d’avance et qui continue également à accumuler les assists du côté d’Oklahoma City. Sinon, tous les autres mecs situés au-dessus du King ne sont plus en activité, et c’est Oscar Robertson qui squatte le sixième spot (9 887 passes décisives).

Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs passeurs all-time, le King a toujours brillé par son altruisme et sa vision de jeu. Mais cette saison, en tant que meneur affirmé des Lakers, LeBron a amené son côté playmaker à un niveau encore supérieur. On avait déjà écrit dessus il y a tout juste une semaine afin de véritablement souligner la campagne royale du kid d’Akron dans ce secteur-là. Cette année, James est tout simplement en tête au nombre de passes décisives avec quasiment 11 caviars délivrés par rencontre. Il est loin devant la concurrence et c’est toute l’équipe des Lakers qui en profite. Même s’il est absent actuellement suite à sa grosse chute sur le dos, Anthony Davis se régale aux côtés du numéro 23, tout comme les shooteurs qui composent l’équipe de la Cité des Anges. À 35 balais, LeBron est un véritable chef d’orchestre qui permet à l’attaque californienne de briller. En parlant de l’attaque de Los Angeles, elle a explosé en deuxième mi-temps face aux Cavaliers cette nuit. Après une première période surprenante où Cleveland a réussi à rivaliser avec les Lakers, ces derniers ont remporté la seconde sur le score de… 81-51, sous l’impulsion d’un LeBron au four et au moulin sans oublier un Dwight Howard en mode 2010 (21 points et 15 rebonds en 25 minutes, à 9/11 au tir et 1/1 du parking en bonus, propre le mec).

LeBron qui continue de grimper les échelons, du classique. Cette fois-ci, c’est l’un des meilleurs meneurs all-time qui est passé à la trappe, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle victime.

Source texte : NBA