Victor Oladipo annonce son retour : Toto will bring his talents to Indy le 29 janvier, un an après, on change juste de calendrier

C’est la belle nouvelle qui nous a fait sourire hier soir, en revoyant la bonne bouille de Victor Oladipo nous annoncer… la date de son retour. Ce devrait être le 29 janvier prochain face aux Bulls, 370 jours après son dernier match officiel. Welcome back Totor, franchement tu nous a trop manqué.

On y est. Enfin. La rupture du tendon quadricipital de Victor Oladipo avait fait autant de mal aux Pacers qu’à ceux qui tente d’écrire quadricipital sans modèle, et depuis un an Indiana est donc obligé de faire sans son leader. Sans un leader qui avait montré dès son arrivée à la campagne qu’il était capable d’être le franchise player d’une vraie équipe NBA, de celles qui comptent en avril. LeBron James et les Cavs ne diront pas le contraire, et ainsi la blessure de l’ancien joueur du Magic ou du Thunder avait donc plongé sa franchise dans l’embarras. Des Pacers qui ont malgré tout réussi depuis à gérer l’année off de leur boss en étonnant encore et toujours, subissant la loi des Celtics lors des derniers Playoffs, peut-être, mais en adressant surtout ce message à la Ligue toute entière : ça joue au basket à Indianapolis et préparez-vous à manger sévère quand Toto reviendra. Bojan Bogdanovic, Thaddeus Young, Cory Joseph, Darren Collison, Wes Matthews ou même Tyreke Evans la saison passée, Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, T.J. Warren ou les étonnants frères Holiday cette saison, Myles Turner et surtout Domantas Sabonis depuis deux ans, tout le monde ou presque est au diapason depuis un an en attendant le retour du frère Oladipo et les résultats s’en ressentent alors même que pas grand monde ne donnait déjà cher de leur peau… avec le n°2 de la Draft 2013 dans leurs rangs.

Et c’est donc officiel, c’est le 29 janvier que la Bankers Fieldhouse Arena pourra enfin applaudir son Toto chéri, c’est en tout cas ce que le joueur en personne a annoncé hier soir via une vidéo postée par le compte Twitter de sa franchise :

A special message from @VicOladipo. The time has come. January 29, 2020#TrulyUnbreakable pic.twitter.com/2XDrEWuAVB — Indiana Pacers (@Pacers) January 8, 2020

« Je prévois de rejouer le 29 janvier. Ce fût une longue année, un long processus, mais j’ai énormément appris sur moi-même durant cette période et je vais pouvoir progresser grâce à tout ça. »

Un message adressé avant tout aux fans des Pacers et on sent bien dans le regard et la voix du crooner qu’il a une hâte féroce de réaliser ce come-back. Tu m’étonnes. Sans lui les Pacers sont une équipe poil à gratter à l’Est mais sans réelle ambition printanière, avec lui ils deviennent très logiquement un contender, candidats pour aller se faire broyer par les Bucks en Finales de Conférence, par exemple. Excitant à souhait, et à l’excitation du joueur lui-même s’ajoute du coup la nôtre, bien impatients que nous sommes de voir – enfin – ce que peut donner cette équipe des Pacers au grand complet même si le retour de Victor demandera certainement un laps de temps d’adaptation.

Magnifique nouvelle pour Victor Oladipo, pour la Pacers Nation et pour toute la NBA qui va donc retrouver l’une de ses superstars. le rendez-vous est pris et ici on sera sur notre 31, ou plutôt sur notre 29, c’est presque pareil mais sans la cravate.

Source texte : Twitter – @Pacers