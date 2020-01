NBA Top crossovers de la semaine : Ja Morant veut vraiment se mettre toute la NBA à dos en une saison ?

Vous le savez, chaque jour a sa spécificité. Rien ne peut égaler le lundi parce que c’est tout simplement le meilleur jour de la semaine. Mais le mardi c’est sympa aussi avec ces petites vidéos NBA concernant les meilleures actions de la semaine passée. Allez, on se penche sur les cross.

Et on va pas se mentir pour cette semaine, on a deux ou trois trucs bien sympathiques. En plus, ils ont démarré bien fort la vidéo. Le premier client s’il vous plaît ? Tenez-vous prêt c’est du lourd. Ja Morant face à Jerome Robinson. Un petit pump fake, un step-back, vous regardez l’adversaire s’écrouler après lui avoir donné son ticket pour le sol, et on finit en beauté en rentrant le tir du parking. Tous les ingrédients d’une humiliation. Toutefois, attention à ne pas prendre une amende pour violence extrême. Client suivant ! D.J. Augustin, qui travaille son défenseur pour lui péter la cheville. Tout ça pour finir avec la faute ensuite. C’est aussi ça le basket qu’on aime… Mais doucement les mecs quand même, ces gens ont une famille, voire des enfants. Sinon, on retrouve aussi quelques habitués. James Harden, Kawhi Leonard, et comme chaque semaine un hesitation move de Jayson Tatum conclu par un tir de loin. Mentions spéciales à Marcus Smart, Sekou Doumbouya et Khris Middleton, qui ont encore la tête qui tourne. Leur bourreau ? Respectivement Trae Young, LeBron James et Kris Dunn. Allez, un doliprane et on y retourne les gars. Une pensée spéciale à Bam Adebayo aussi, qui a enfumé toute une équipe sur un drive et une feinte de passe. On n’oubliera pas CP3, Derrick Rose, Ish Smith et Shabazz Napier qui font aussi partie de la compil’.

C’est bon vous avez eu votre dose d’humiliation ? Quelle indignité de se réjouir du malheur des autres… La vérité est qu’on se comprend totalement. On se donne désormais rendez-vous la semaine prochaine, pour se délecter du prochain top.