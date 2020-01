Preview Heat – Blazers : quelle version de Hassan Whiteside va revenir dans son ancienne salle pour affronter Bam Adebayo ?

Hassan Whiteside is back baby. Les fans du Heat sont tout excités. Ils vont enfin revoir ce joueur qu’ils ont adoré et détesté un soir sur deux pendant cinq longues années. Lui et les Blazers débarquent chez le Heat pour tenter de devenir la deuxième équipe de l’année à repartir de South Beach avec une victoire.

Avant d’être envoyé jouer les gobeurs de rebonds pour le compte de Terry Stotts, le nom de Whiteside était synonyme de schizophrénie aiguë à Miami. À tel point qu’une bonne partie des fans étaient ravis de se débarrasser d’un joueur dominant le mardi et mou du genou le reste de la semaine ainsi que de son gros contrat juteux cet été. Alors quel visage va-t-il nous montrer ce soir ? On le sait capable de poser un gros 20 points, 20 rebonds, 10 contres sur son ancienne franchise si Hassanou se motive un minimum et prend assez de vitamine avant l’entre-deux. Il faut quand même reconnaître que l’animal gobe des rebonds comme si c’était des flambys (13,8 prises par match, dont 4 offensives, deuxième meilleur rebondeur offensif derrière l’aspirateur des Pistons), qu’il peut poser des écrans incontournables pour la plupart des défenseurs et être une muraille infranchissable dans sa peinture (meilleur contreur NBA avec 2,8 crêpes par match), comme une version un peu lente de notre Stifle Tower avec un surnom nul (Agent Block, excusez-nous mais c’est mauvais). En bref, quand il veut il peut. Reste à voir s’il veut ce soir.

Car de temps en temps, en particulier lorsqu’il évoluait sous la plus belle chasuble de la Ligue, Hassan peut se résumer en seulement trois adjectifs : grand, mou et bête. Ça lui arrive moins souvent ces derniers temps mais on n’est jamais à l’abri d’un bon vieux 2/9 au tir, 5 rebonds défensifs et 6 fautes en 23 minutes. S’il nous offre sa version mollusque, ça rappellera à certains fans du Heat pourquoi ils avaient tendance à insulter ce grand steak dans leur sommeil. Ça leur donnera également une bonne raison de le huer comme au bon vieux temps. D’ailleurs Hassan lui-même compte sur un accueil à l’image de ses années au Heat selon ses propos à NBA.com :

« Je m’attends à des huées standards ‘tu n’es plus dans notre équipe’ […] mais je m’attends aussi à des applaudissements, parce que c’était beaucoup de bons souvenirs là-bas. Mes premiers Playoffs, être la troisième place [de la Conférence Est en 2016, ndlr], atteindre le second tour des Playoffs, me blesser au second tour et tous les différents moments que nous avions traversés, c’était beaucoup de hauts et de bas, mais je m’attends aux deux. »

Allez, il sort d’un gros match contre les Wizards en 23/21/5 alors on mise une piécette sur un Hassan Whiteside qui se bouge le derrière face à ses anciens fans et détracteurs. De là à battre le Heat chez lui… pas sûr. Rendez-vous à minuit pour savoir si Hassan porte les Blazers vers une énorme victoire à l’American Airlines Arena ou s’il se fait bouffer tout cru par l’énergie débordante de Bam Adebayo.

