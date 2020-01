200€ à gagner avec un pari sur un Heat intraitable à domicile grâce à Butler bien en place au scoring

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont cinq rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

21h30 : Clippers (1,26) – Knicks (3,80)

00h00 : Heat (1,42) – Blazers (2,90)

01h30 : Cavaliers (2,28) – Wolves (1,59)

02h00 : Suns (1,34) – Grizzlies (3,10)

04h00 : Lakers (1,04) – Pistons (10,00)

Le pari principal du jour

Jimmy Butler va marquer 20 points ET le Heat gagne face au Blazers (2,00) : il y a une dizaine de jours, nous vous avions déjà proposé une cote similaire pour un Butler à 20 points au moins dans une victoire du Heat. C’était face au Pacers et c’est passé d’extrême justesse puisque l’ailier de Miami a marqué pile poil 20 unités dans une victoire arrachée dans les dernières secondes. Il n’empêche que beaucoup de paramètres sont une nouvelle fois en place pour miser sur Butler et le Heat. Depuis début décembre, l’ami Jimmy a joué 17 matchs. A 14 reprises, il a planté 20 points ou plus. Le Heat reçoit cette nuit et est la seule équipe de la ligue à n’avoir perdu qu’une seule fois à domicile depuis le début de saison. Le Heat sort d’une défaite bien crade face au Magic. Cette saison a toujours remporté le match suivant une défaite. Miami est logiquement favori pour la victoire et pour peu que cela soit serré – fort possible avec le talent dont dispose les Blazers – Erik Spoelstra aura besoin des points de Jimmy Butler. Bref, une cote à 2,00 qui est loin d’être impassable.

Une autre cote tentante

COMBINÉ Devin Booker à 25 points au moins (1,55) ET LeBron James à 20 points au moins (1,25) (1,94) : Devin Booker et les Suns accueillent les Grizzlies. Les ours sont en back-to-back et leur défense n’est pas non plus intraitable. De plus, l’arrière des Suns est sur une très grosse série au scoring : 5 matchs de suite à au moins 30 unités, dans une saison où il tourne pour le moment à 25,6 points par soir. Les joueurs extérieurs des Grizzlies vont le cibler mais il aura ses tirs et si ça tombe un peu dedans, les 25 unités pourraient vite être atteintes. De son côté, King James et ses Lakers accueillent les Pistons. 20 points ? Normalement ce n’est pas un souci pour lui. La cote de 1,25 en est d’ailleurs un vrai signe. Le risque principal : un gros blowout et un temps de jeu faible pour LeBron. En tout cas, en mixant ces deux cotes, on obtient un combiné à 1,94 pour deux performances tout à fait dans les cordes des deux joueurs.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

