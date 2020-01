La course au All-Star Game 2020 – Conférence Ouest : Luka Doncic, Donovan Mitchell, Devin Booker et… quel autre nouveau ?

La saison est bien avancée, les grosses performances sont à la volée. Dans la Conférence Est, quelques phénomènes ont déjà fait le taf pour mener leur équipe jusqu’à la victoire. Mais pas seulement ! Car la course au All-Star Game bat elle aussi son plein : certains joueurs pourraient participer au match des étoiles pour la première fois de leur carrière, on va donc se pencher sur ceux qui sont les mieux placés en ce sens actuellement.

Car oui, on ne prendra que les loulous qui n’ont jamais participé au ASG dans leur carrière. Les anciens, habitués du rendez-vous ? On les laisse pépères, ils savent qu’ils seront choisis par les fans, les joueurs ou les médias. Pour rappel, le nouveau système est en place, un qu’il faudra intégrer au fil des ans. Depuis trois ans, les votes prennent en compte la voix des fans, celle des joueurs, et celle des médias à la fois, pour un meilleur équilibre final. Et depuis deux ans maintenant, les stars savent que la méthode de sélection sera différente : deux capitaines, définis par les votes globaux, choisiront leurs coéquipiers sans distinguer les conférences. LeBron et Giannis (Luka ?), devront donc faire leur équipe, mais les 22 autres joueurs sélectionnables seront choisis à la fois par les votes (concernant les 4 autres titulaires), et par les entraîneurs (concernant les 7 remplaçants). Ce qui laisse donc largement assez de place pour du sang neuf ! Mais qui fera partie du cut final, annoncé au début de l’hiver ? Zoom sur ces nouvelles têtes de l’Ouest qu’on pourrait croiser à Chicago en février prochain.

#1 : LUKA DONCIC

Statistiques : 29,4 points, 9,7 rebonds et 8,9 passes

Bon, on peut passer à autre chose ? Est-ce qu’il faut vraiment expliquer en quoi Luka sera All-Star cette année ? Triple-double de moyenne, quasiment, les Mavs bien placés à l’Ouest, un jeu formidable, une attitude de superstar, et tout ça en souriant. La question n’est même plus de savoir si Doncic sera étoilé. La question, c’est de savoir si dans sa deuxième saison professionnelle, le patron des Mavs peut devenir capitaine de la Conférence Ouest, en dépassant LeBron James, chez les Lakers, à un niveau de popularité all-time. Ce gamin est complètement fou, et on l’attendra en titulaire à Chicago.

#2 : DONOVAN MITCHELL

Statistiques : 25,1 points, 4,5 rebonds et 4,3 passes

Tout devrait bien se passer pour le scoreur du Jazz, qui a mis toutes les chances de son côté afin de devenir All-Star. Déjà, la production a encore augmenté, Mitchell ayant désormais les statistiques des meilleurs arrières de toute la NBA. Ensuite, Utah a mal démarré sa saison mais voilà la machine lancée et les victoires commencent à s’enchaîner. Si on y ajoute son jeu spectaculaire, une concurrence pas si folle sur le poste à cause de nombreuses blessures, et un Jazz qui devra avoir forcément un représentant, on choisit Donovan toute l’année, les yeux fermés.

#3 : DEVIN BOOKER

Statistiques : 25,6 points, 3,9 rebonds et 6,5 passes

C’est l’heure de la délivrance pour Booker. La délivrance, car depuis quelques temps maintenant Devin évolue à un niveau de All-Star, compilant les grosses soirées et les mixtapes offensives. Combien de fois l’a-t-on vu mettre des caisses à ses défenseurs sans forcer ? Le problème, c’est que jusqu’à cette saison le garçon devait faire ses stats dans une équipe de merde, ne gagnant pas grand chose. Cette année, tout a changé, l’impact du trio Rubio – Monty – Baynes est réel, le bilan des Suns est acceptable et Booker est donc un All-Star honorable. Il doit y aller, en tant que remplaçant évidemment, car l’injustice dure depuis un peu trop longtemps concernant son niveau de jeu réel.

#4 : SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

Statistiques : 19,9 points, 5,3 rebonds et 2,8 passes

Les Clippers seront ravis d’avoir deux représentants à l’Ouest en Paul George et Kawhi Leonard, mais il y aura tout de même un petit pincement au coeur. Car voir un garçon comme SGA évoluer à un level All-Star dès sa deuxième saison, cela montre qu’il y avait quelque chose de grand à développer à Los Angeles à ses côtés. Sauf qu’aujourd’hui ? C’est le Thunder qui en profite, et pas qu’un peu. Si OKC jouit des efforts de toute un groupe et d’une ligne arrière boostée par Chris Paul et Dennis Schröder, la star qui sort du lot est Shai, avec son jeu tentaculaire et ses finitions acrobatiques. Ce sera peut-être un peu court pour lui cette saison, sauf si les entraîneurs estiment qu’il faut un représentant d’Oklahoma City au All-Star Game, mais comme on dit chez nous : SGA au ASG, ça a trop de sens.

#5 : RUDY GOBERT

Statistiques : 14,7 points, 14,2 rebonds et 1,5 passe

Alors, question. Déjà, peut-on avoir deux représentants du Jazz au match des étoiles…? Pas sûr. Il va falloir régler la question des Nuggets, normalement Nikola Jokic devrait prendre le spot devant Jamal Murray. Mais si Utah est Top 5 de sa conférence, est-ce qu’il peut y avoir Rudy All-Star ? Cela semble trop lointain, surtout avec un frontcourt qui va proposer des monstres comme LeBron, AD, Kawhi, PG, Towns, Jokic, peut-être Porzingis ou même Aldridge. Si Gobert est mis à cette place, c’est parce qu’on fait dans l’élimination. Un peu trop court pour Murray, pas sûr pour Capela, difficile de se poser sur le dossier Ingram. La pression sera élevée au moment de révéler les choix des entraîneurs, mais au moment où ces lignes sont écrites Rudy a toutes ses chances.

____

Voilà pour ce petit point étoilé, concernant les phénomènes de la Conférence Est qui peuvent s’endormir chaque soir en pensant à leur premier All-Star Game. Pensée pour Jamal Murray, Clint Capela, Lou Williams, CJ McCollum, Buddy Hield, et Brandon Ingram qui auront leur mot à dire. Qui transformera ce rêve en réalité ? Affaire à suivre