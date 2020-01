La course au All-Star Game 2020 – Conférence Est : Jaylen Brown, Bam Adebayo, Pascal Siakam et… quel autre nouveau ?

La saison est bien avancée, les grosses performances sont à la volée. Dans la Conférence Est, quelques phénomènes ont déjà fait le taf pour mener leur équipe jusqu’à la victoire. Mais pas seulement ! Car la course au All-Star Game bat elle aussi son plein : certains joueurs pourraient participer au match des étoiles pour la première fois de leur carrière, on va donc se pencher sur ceux qui sont les mieux placés en ce sens actuellement.

Car oui, on ne prendra que les loulous qui n’ont jamais participé au ASG dans leur carrière. Les anciens, habitués du rendez-vous ? On les laisse pépères, ils savent qu’ils seront choisis par les fans, les joueurs ou les médias. Pour rappel, le nouveau système est en place, un qu’il faudra intégrer au fil des ans. Depuis trois ans, les votes prennent en compte la voix des fans, celle des joueurs, et celle des médias à la fois, pour un meilleur équilibre final. Et depuis deux ans maintenant, les stars savent que la méthode de sélection sera différente : deux capitaines, définis par les votes globaux, choisiront leurs coéquipiers sans distinguer les conférences. LeBron et Giannis (Luka ?), devront donc faire leur équipe, mais les 22 autres joueurs sélectionnables seront choisis à la fois par les votes (concernant les 4 autres titulaires), et par les entraîneurs (concernant les 7 remplaçants). Ce qui laisse donc largement assez de place pour du sang neuf ! Mais qui fera partie du cut final, annoncé au début de l’hiver ? Zoom sur ces nouvelles têtes de l’Est qu’on pourrait croiser à Chicago en février prochain.

#1 : PASCAL SIAKAM

Statistiques : 25,1 points, 8 rebonds et 3,6 passes

Il était considéré comme un potentiel All-Star l’an dernier, il a confirmé son statut cette saison en jouant comme un monstre. D’abord bras-droit de Kawhi Leonard, Pascal Siakam a reçu une belle prolongation contractuelle pour devenir le franchise player des Raptors. Et c’est peu dire s’il a donné raison à son management, en augmentant encore plus sa production et son impact dans le jeu. Spicy P a les statistiques, le bilan d’équipe et l’image d’un All-Star, maintenant deux petits pépins pourraient le gêner. D’abord, ses blessures actuelles, puis la saison de patron que propose Kyle Lowry. S’il doit y avoir un représentant des Raptors c’est Siakam, mais s’il ne peut pas jouer le spot reviendra-t-il à Lowry ? En tout cas, s’il est sur deux jambes, Pascal est un All-Star indiscutable pour la première fois de sa carrière.

#2 : TRAE YOUNG

Statistiques : 28,8 points, 4,3 rebonds et 8,3 passes

Gros avantage pour le meneur des Hawks, et on l’a bien vu dans le retour des votes des fans. Trae Young a la cote, la concurrence à la mène n’est pas folle cette saison, et le jeu spectaculaire du gamin attire les foules. C’est pourquoi, même en ayant un bilan de merde avec Atlanta, Ice Trae a de fortes chances d’être All-Star cette saison. Soit il le sera en tant que titulaire, en prenant en compte la voix des fans, celle des médias et des autres joueurs, soit il le sera en tant que remplaçant, avec des coachs qui le choisiront. Ceci étant dit, attention. Car si Young est choisi en tant que remplaçant, il prendra la place de garçons comme Spencer Dinwiddie, Zach LaVine ou Devonte Graham dont le bilan collectif est meilleur. Et c’est peu dire si ça va débattre sur ce sujet, même si la prod de Trae est intouchable individuellement.

#3 : JAYLEN BROWN

Statistiques : 20,6 points, 7,1 rebonds et 2,4 passes

Quelle saison proposée par l’ailier de Boston. Le deuxième meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe de sa conférence ? Oui. Et voilà en quoi, en tant que remplaçant, Jaylen devrait être appelé par tous les coachs de la Ligue. Son évolution individuelle est saisissante, beaucoup plus confiant en attaque, beaucoup plus régulier dans son agressivité, Brown est présent tous les soirs des deux côtés du terrain et il s’est clairement posé en bras-droit de Kemba Walker, devant Jayson Tatum à Boston, même si JT aura lui aussi son mot à dire. Plus d’une fois cette saison, JB a réalisé des performances de All-Star, validant son nouveau contrat dans la foulée. Façon Khris Middleton l’an dernier avec les Bucks, l’ailier des Celtics devrait être étoilé pour la première fois de sa carrière en étant le patron-bis d’une équipe très bien classée. Mérité.

#4 : BAM ADEBAYO

Statistiques : 15,5 points, 10,7 rebonds et 4,4 passes

Que dire ? C’est peut-être un des noms les plus stylés et mentionnés de toute la NBA cette saison, notamment grâce à son explosion et le retour du Heat au top de la Conférence Est. Bam était une surprise en début de saison, et en l’espace de quelques semaines, il est devenu un joueur attendu et redouté par ses adversaires. On se doutait que la place laissée par Hassan Whiteside lui serait donné, mais de là à voir Draymond Green sous protéine naître en Floride…? Adebayo est partout, des deux côtés du terrain, dans la victoire des siens, crucial dans les petits détails du jeu et respecté par tous ceux qui ont joué le Heat cette année. Son seul frein, c’est sa production numérique. On voit pas souvent des All-Stars à moins de 16 points de moyenne. Mais dans la même veine que le copain du dessus, Bam pourrait être envoyé à Chicago en tant que deuxième joueur le plus important de la troisième meilleure équipe à l’Est en ce moment.

#5 : DOMANTAS SABONIS

Statistiques : 17,8 points, 13,1 rebonds et 4,1 passes

Il y aura un représentant des Pacers au All-Star Game 2020, du moins on l’espère. Toute la question est de savoir qui sera là pour représenter la campagne : plutôt Domantas Sabonis ou Malcolm Brogdon ? Patron de son équipe et organisateur suprême, Brogdon a réalisé un début de saison qui ne laissait pas beaucoup de doutes sur la question précédente. Mais avec sa blessure récente, et avec un Sabonis qui a envoyé du pâté soir après soir dans les raquettes, le débat est désormais ouvert. Il est clair que l’impact de Malcolm sur son équipe est supérieur à celui du fils d’Arvydas quand il joue, mais va savoir ce que les entraîneurs décideront lorsqu’il faudra mettre un nom sur un bulletin. Encore un copain qui a validé son nouveau contrat.

____

Voilà pour ce petit point étoilé, concernant les phénomènes de la Conférence Est qui peuvent s’endormir chaque soir en pensant à leur premier All-Star Game. Pensée pour Spencer Dinwiddie, Evan Fournier, Tobias Harris, Devonte Graham et Zach LaVine qui auront leur mot à dire. Qui transformera ce rêve en réalité ? Affaire à suivre