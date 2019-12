230€ à gagner avec un pari sur un Heat qui gagne avec un Butler qui score

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont dix rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

22h00 : Celtics (1,04) – Cavaliers (8,00)

01h00 : Hornets (2,29) – Thunder (1,53)

01h00 : Magic (2,24) – Sixers (1,55)

01h30 : Hawks (6,40) – Bucks (1,07)

02h00 : Heat (1,46) – Pacers (2,48)

04h30 : Warriors (2,05) – Suns (1,66)

Le pari principal du jour

Jimmy Butler va marquer au moins 20 points ET le Heat va gagner contre les Pacers (2,30) : sur les 12 matchs qu’il a joués en décembre, Butler a marqué au moins 20 points à 10 reprises. Il tourne à 22,3 points de moyenne sur ce dernier mois de l’année. Cette nuit, à domicile contre les très bons Pacers, le Heat aura probablement besoin des points de son patron. L’ami Jimmy sera certainement la cible de la défense d’Indiana mais sans faire offense aux joueurs extérieurs des Pacers, aucun d’entre eux n’est vraiment capable de tenir Jimmy s’il monte en température. Le Heat est favori pour la victoire, Butler n’a pas fait de gros coup au scoring depuis 3 matchs donc cette cote de 2,30 peut être le bon cheval du soir.

Une autre cote tentante

Il y aura au moins 25,5 trois points marqués dans le match entre Hawks et Bucks (1,75) : et pourquoi pas ? Cela peut paraître ambitieux mais il est bien possible que cela score beaucoup dans ce match. Les Bucks sont parmi les équipes qui rentrent le plus de tirs primés depuis le début de saison. Les Hawks sont moins efficaces et prolifiques mais ils ont quelques joueurs capables de prendre feu (bonjour Trae Young). Cote tentante et qui change.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).