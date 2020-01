Preview Charenton – St-Quentin : Evan Fournier face à Rudy Gobert, c’est un deuxième tour de présidentielles ça

Oubliez tout le reste du programme. Oubliez votre soirée en boîte. Cette nuit, on a droit à un énorme choc à 1h du matin, avec d’un côté un dégarni et de l’autre un mec qui ressemble à une tour Eiffel. Vous savez de qui on parle. On parle de nos deux Frenchies qui adorent se clasher, Vavane et Rudy.

Ça y est, c’est le moment les mecs. Parce que c’est bien beau de faire les malins sur Twitter tout au long de l’année, c’est bien beau d’envoyer des vannes sur le physique, mais on a quand même hâte de voir ce que ça donne sur le parquet, l’endroit de vérité. Evan Fournier et Rudy Gobert, c’est l’histoire de deux grands enfants qui représentent avec brio le drapeau bleu – blanc – rouge en NBA, et leur duel de cette nuit devrait atteindre des sommets. Parce que Vavane est juste dans la meilleure saison de sa carrière, tandis que Rudy reste sur deux campagnes en mode Défenseur de l’Année et il n’a pas prévu d’arrêter sa domination défensive de sitôt. Donc clairement, ce clash aura des allures de grand débat au deuxième tour des présidentielles, et chacun aura la ferme intention de se taper l’autre, histoire d’avoir de grosses munitions pour titiller pendant tout le reste de la saison. Un match à haut risque donc, qui sera suivi par la French Nation en plein milieu de la nuit. C’est l’occasion rêvée de faire passer un message, et on connaît déjà les intentions de Vavane. Le dégarni de Charenton a donné le ton il y a un mois, quand il a parlé de son rêve ultime en NBA. Un titre ? Nope. Un All-Star Game ? Surcoté. Son rêve à lui, c’est un bon gros dunk sur la tronche de son pote, de préférence à Paris pour une humiliation x1000. Bon, cette nuit, le match est à Orlando, mais pas grave. Vavane se contentera d’un poster bien sale.

Contre le Jazz pour dunker sur LaGobe devant le peuple. Un reve — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 7, 2019

Mais qu’il fasse gaffe quand même le Evan. Car à force de faire le malin, ça pourrait se retourner contre lui cette affaire. Pour rappel, Fournier avait aussi annoncé il y a quelques années qu’il prendrait carrément sa retraite le jour où Rudy plante un step-back 3. Pour l’instant, ce n’est pas encore arrivé mais Gobert a là une occasion en or pour définitivement fermer le clapet de son copain. Alors certes, on imagine mal Quin Snyder autoriser son pivot à tenter une telle expérience, car il y a quand même un petit match à gagner hein. Mais on sait jamais, avec un petit garbage time, ou genre dans les dernières secondes d’un quart-temps, ça peut passer sur un malentendu. Vavane ne le sait pas encore, mais il joue peut-être son dernier match en carrière cette nuit. Si ça se trouve, Rudy a mis en place un stratagème en compagnie de toute l’équipe du Jazz, avec Snyder qui lui donne carte blanche exceptionnellement. Là, y’a moyen que l’autre dégarni commence à transpirer sérieusement, avec un crâne qui brille de mille feux. En tout cas, cette rencontre nous réserve probablement de belles surprises. Du coup, préparez le café la baguette, le saucisson et le camembert, et kiffez ce duel franco-français rempli d’amour.

Vavane versus Rudy, Fourmizz versus LaGobe, Charenton versus St-Quentin, et accessoirement le Magic versus le Jazz. Le match de ce début d’année 2020, il est là les amis. Alors tous sur le League Pass à 1h du matin, pour peut-être la dernière de Vavane, ou l’humiliation en règle de Rudy.