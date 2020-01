Preview Rockets – Sixers : à Philly, on a pris des résolutions pour 2020, maintenant il faut s’y tenir

Les Sixers ont terminé 2019 en apnée et ils ont pour mission de trouver leur ventoline avant le match de cette nuit chez les Rockets. Car James Harden n’a pas prévu de leur libérer les voies respiratoires mais plutôt de leur coller 40 points de plus sur la tronche, histoire de gâcher également leur début d’année. Jojo et ses copains ont donc des promesses à tenir et un barbu à mater, à 2h du matin pour leur premier match de 2020.

Vous êtes sûrement quelques-uns à avoir promis d’arrêter la clope en 2020… pour finalement acheter une cartouche de gauloises le 2 janvier à l’ouverture du bureau de tabac le plus proche. On les connaît les résolutions prises le 31 à 23h30 après la onzième coupe de Ruinard. Eh bien les Sixers sont dans cette situation sauf que ce n’était pas du champagne qu’il venait de prendre mais une bonne frappe dans la nuque assénée par les Pacers… un réveillon tout en douceur qui ponctue une festive série de trois défaites de suite. Alors juste avant la nouvelle année, Ben Simmons et certains de ses collègues ont déclaré vouloir soigner immédiatement cette schizophrénie maladive qui les fait passer d’un contender sérieux un soir, aux Sixers version 2015 le match suivant. On exagère évidemment, mais les Sixers sont attendus à un tout autre niveau d’intensité que celui qu’on a pu voir mardi soir dans l’Indiana, en particulier après les propos tenus en interview sur la responsabilité du groupe dans les récentes déconvenues. Il serait donc temps de recommencer à jouer au basket, en commençant par les Rockets cette nuit, pour le dernier match de ce road-trip calamiteux.

L’attaque de Brett Brown doit notamment retrouver des couleurs après trois rencontres passées à envoyer des bûches de Noël périmées sur la planche (42,7% à l’adresse collective et 29,5% à 3-points). Deux des conséquences notables de cette maladresse : Brett Brown n’a pas décroché un sourire depuis une semaine et il fait toutes les nuits des cauchemars horribles peuplés de Ben Simmons en catch-and-shoot et de joueurs du Heat en zone 2-3. On serait très surpris de voir Mike D’Antoni mettre une telle stratégie défensive en place cette nuit dans la mesure où sa réflexion se limite généralement à l’autre côté du terrain mais qui sait ? Espérer que Wilt Chambharden génère autant de points que l’équipe d’en face sans défendre ne fonctionne pas non plus tous les soirs alors pourquoi ne pas tenter une petite 1-3-1 des familles pour déstabiliser l’attaque des Sixers, comme Erik Spoelstra a pu le faire ? Sûrement parce que ce n’est pas Erik Spoelstra à la baguette nous direz-vous. En l’absence de zone, Simmons et sa bande auront donc l’occasion de relancer la machine face à une défense des Fusées assez poreuse (17è ranking défensif de la Ligue). Mais attention tout de même à cette attaque éclair des hommes de MDA qui vient d’en claquer 130 sur les Nuggets, l’une des défenses les plus solides de la NBA.

Ce ne sera peut-être pas le plus beau match de la nuit – entre les galères offensives des Sixers et l’attaque pas toujours belle à voir des Rockets – mais l’affiche risque de valoir le détour après les déclarations de Josh Richardson & Cie. La plus belle barbe de tout le Texas qui accueille le meilleur trashtalker de la catégorie poids lourds NBA… c’est une affiche qui ne se manque pas, alors tous à vos réveils et on se dit à tout à l’heure.