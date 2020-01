Preview Lakers – Pelicans : retour des anciens Lakers au Staples Center, on évite de laisser AD en planter 40 cette fois les mecs ?

L’épisode 2 de la série préférée de Kyle Kuzma sera tourné et diffusé en direct cette nuit, à 4h30, au Staples Center : les anciens Lakers, envoyés chez les Pelicans cet été, retrouvent leur ancien gymnase et le mono-sourcil qui leur a valu ce déménagement. La première battle entre le trio Brandon Ingram – Lonzo Ball – Josh Hart et Anthony Davis était déjà très sympa, donc hâte de voir la revanche.

On se rappelle encore tous du retour d’Anthony Davis dans son fief : un joli ensemble de couleurs au niveau des maillots, des huées… et surtout un AD venu fermer des bouches. Les Lakers s’étaient mis d’accord pour que la soirée lui soit exclusivement réservée. Iso après iso, AD avait martyrisé la raquette des Pels, bien aidé par ses collègues qui le servaient à la moindre opportunité, et ce malgré une petite frayeur en fin de troisième quart, où même le Smoothie King Center avait arrêté ses sifflets pour s’assurer qu’AD aille bien. Héroïque, AD avait bravé la douleur au coude et était retourné sur le terrain pour arrondir ses stats déjà monstrueuses : 41 points (à 15/30 au tir), 9 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Les Lakers étaient repartis avec la win sur le score inattendu de 114 à 110 et le match s’était au final joué à un tir de Kyle Kuzma et une interception d’AD (qui d’autre ?).

En parlant de Kuz tiens, souvenez-vous, après la rencontre, le blondinet s’était cru malin en claquant une petite bise aux fans des Pels, qui auraient dû, selon lui, huer leurs joueurs plutôt qu’AD. Huer ses anciens potes donc. L’heure est ainsi venue pour le trio de baby-Lakers, nouvellement Pels, de lui foutre son commentaire là où vous pensez. Une victoire chez les leaders de la Conférence Ouest paraît peut-être ambitieuse pour Josh Hart et ses potes (avant-derniers de la conf, rappelons-le quand même), mais ils sortent d’une série de quatre victoires consécutives contre des équipes globalement sérieuses (Blazers, Nuggets, Pacers et Rockets, certes privés du Barbu et de Russell Westbrook). Si Brandon Ingram continue de scorer comme un All-Star et que Lonzo recommence à sortir des perfs dignes de la hype qui avait accompagné son arrivée en Louisiane, on peut espérer que le reste du groupe prenne le pas et continue sur sa belle lancée. Les fans des oisillons ont retrouvé un peu d’optimisme avec ces récentes victoires et le retour de Zion Williamson annoncé courant janvier, alors pourquoi pas faire brûler cette lueur d’espoir de mille feux en allant taper le King et AD sous les projos d’Hollywood ?

Même sans upset, nous, derrière notre écran, on se contentera d’un Ingram à 35 points, d’un Lonzo à 11/19 devant le banc des Lakers, de Josh Hart qui réussit un high five, et des nouveaux cheveux ensoleillés de Kuz mis sur un poster par l’un ou l’autre de ses ex-collègues. Ça fait beaucoup de choses, mais la bonne forme des Pelicans nous fait rêver d’un match retour aussi intense et plaisant que le premier duel entre ces deux équipes. Alors laissez-nous rêver et venez admirer le spectacle avec nous cette nuit.