215€ à gagner avec un pari sur John Collins qui fait le minimum syndical face aux Celtics

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont six rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Celtics (1,09) – Hawks (5,70)

01h00 : Magic (2,04) – Heat (1,66)

01h00 : Wizards (3,10) – Blazers (1,30)

02h00 : Rockets (1,48) – Sixers (2,38)

03h00 : Suns (1,29) – Knicks (3,15)

04h30 : Lakers (1,09) – Pelicans (5,60)

Le pari principal du jour

John Collins va marquer au moins 20 points contre les Celtics (2,15) : après 25 matchs de suspension, John Collins est de retour aux affaires et le tarif habituel de l’ailier fort est revenu avec. Si pour le moment les performances de l’ailier-fort des Hawks sont en dent de scie, on sait qu’on peut compter sur lui comme une arme offensive principale dans l’attaque d’Atlanta. Et parce que les choses sont bien faites dans ce monde ? Collins affronte la raquette de Boston, pas forcément connue pour être la plus robuste face aux intérieurs adverses. On ne demande donc pas une dinguerie façon Wilt, mais une vingtaine de points et de l’effort devraient largement être à sa portée.

Une autre cote tentante

Atlanta perd de 9 points maximum face aux Celtics ou ne perd pas (1,87) : entre l’absence de Kemba Walker officialisée cette nuit, la mauvaise passe des Hawks, le retour de Trae Young et un TD Garden qui devrait avoir droit à un match engagé, pas sûr que nos amis d’Atlanta prennent une pilule ce soir. Certes, les grands favoris restent les Celtics, qui sont très solides à la maison et pourront compter sur leurs autres jeunes pour assurer le rendement habituel. Mais si on peut avoir une rencontre tendue, avec un money-time intéressant, non seulement ce sera cool pour le public mais ce sera aussi cool pour notre porte-monnaie.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).