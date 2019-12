NBA Top 10 du jour : Donovan Mitchell, ce mec qui fait en l’air ce que toi tu ne pourrais pas faire par terre

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu'il faut savoir pour faire le malin à la machine à café.

Ça s’est passé un 29 décembre

1997 : Bubba Wells bat l’étrange record des six fautes les plus rapides de l’histoire. Nous sommes donc en 97, Don Nelson est à la baguette et envoie son joueur faire six fautes de suite sur Dennis Rodman afin de l’envoyer aux lancers. Le hack-a-Dennis en somme, avec tous les enfants que vous lui connaissez aujourd’hui.

1999 : Wilt Chamberlain devient le premier homme à voir son maillot retiré dans trois franchises différentes. Lakers, Sixers et désormais Warriors, un chiffre à mettre en perspective avec ses 12 500 slips laissés en souvenir chez des bonnes dames, sacré Wilt.

2001 : millième victoire en carrière pour Coach Don Nelson, comme quoi ça aide de jouer avec les règles.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 29 décembre

1943 : Ron Perry

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des David, l’occasion donc de la souhaiter à l’homme… qui prend le temps de répondre à tous les massages privés sur la page Facebook de TrashTalk. Et si vous en prenez plein la tronche par ce fameux David, c’est probablement que vous l’aurez mérité.